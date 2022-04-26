【消費優惠】百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠 每間戲院限定500套

防疫措施逐步放寬，戲院重開，百老匯推「200元睇5套戲」限定優惠，只需要200元便可觀看5套電影，另外，更送爆谷餐半價優惠券。

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「200元睇5套戲」限定優惠於明天(27日)中午12時推出，每套會附上4張總值385元的換票證、1張電影贈券、及1張爆谷餐半價優惠券。換票證可以換領95元或以下的電影票，如電影票價高於95元就要以現金支付差額。換票證及贈劵適用於百老匯院線戲院，不適用於MOViE MOViE Pacific Place及PALACE ifc。另外，亦不適用於換領3D、IMAX、4DX電影及所有VIP影院的影票。換票證全日通用，而贈券不適用於星期六、日及公眾假期。

是次優惠可於百老匯院綫11間戲院售票處購買，但每間影院限售500套，每人每次限購3套，售完即止。換票證、電影贈券及爆谷餐半價優惠劵有效日期至2022年10月31日。

「200元睇5套戲」限定優惠詳情：

日期：4/27/2022 (星期三)

時間：中午12時至售完即止

地點：百老匯院線11間戲院售票處 (PALACE ifc/ MOVIE MOVIE Pacific Place除外)

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責任編輯：羅浩濂