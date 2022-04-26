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英國取消所有烏商品關稅及配額 支持烏國經濟

環球經濟金融 16:31 2022/04/26

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俄羅斯與烏克蘭戰事爆發後，英國持續支持烏克蘭，提供援助同時制裁俄羅斯有關人物及實體。英國政府近日宣布，取消所有烏克蘭商品的進口關稅及配額，為烏方提供急切需要的經濟支持。

特朗普稱若仍是美國總統 普京唔敢每日提核武 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家 【下一頁】

英國政府周一（25日）宣布，在兩國自由貿易協定下，取消烏克蘭進口商品的關稅及配額限制。國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）表示，英國堅定支持烏克蘭，並合作確保烏國作為自由及有主權國家持續地繁榮。

烏克蘭商品入口英國平均關稅約為22%，今次取消進口限制據報是應烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）要求，希望刺激重要商品如大麥及家禽出口。英國的舉動非互惠形式，但預料烏方亦會跟隨。

同時，英國亦可能進一步擴大出口至俄羅斯商品禁運名單，包括現金﹑海洋貨品﹑科技及能源相關產品。上周，英國已禁止向俄羅斯出口如魚子醬﹑銀器及鑽石等奢侈品。

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責任編輯：吳漢培

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