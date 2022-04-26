【Facebook】Meta首個「門市」Meta Store開幕　出售相關科技設備和宣傳元宇宙概念

Facebook有意大力發展元宇宙，不只更改公司名為Meta，該公司在周一宣布，將於5月開設第一家實體零售店Meta Store，出售其研發的Virtual Reality (VR) 頭戴式裝置Oculus及其元宇宙理念。

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Meta這個門市並非要向零售業發展，因此亦不似其他科技公司，開設在購物中心等人流量大的地區，Meta Store將於5月9日在Meta位於加州伯靈格姆（Burlingame）的園區。

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Meta Store設有演示區，人們可以試用 Oculus以及在該VR頭戴式裝置運作的應用程序和遊戲等產品。另外，人們也能夠在Meta Store購買Quest 2、其他配件和Portal視像聊天設備。而Ｍeta與Ray-Ban合作推出的智能眼鏡，亦可以在店內試戴，但就須在網上購買。

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Meta在明年將投入了100億美元，以打造虛擬世界。朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為虛擬世界將成為工作、社交和遊戲的標準。

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