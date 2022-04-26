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【Facebook】Meta首個「門市」Meta Store開幕　出售相關科技設備和宣傳元宇宙概念

環球政經 19:43 2022/04/26

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Facebook有意大力發展元宇宙，不只更改公司名為Meta，該公司在周一宣布，將於5月開設第一家實體零售店Meta Store，出售其研發的Virtual Reality (VR) 頭戴式裝置Oculus及其元宇宙理念。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

Meta這個門市並非要向零售業發展，因此亦不似其他科技公司，開設在購物中心等人流量大的地區，Meta Store將於5月9日在Meta位於加州伯靈格姆（Burlingame）的園區。

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Meta Store設有演示區，人們可以試用 Oculus以及在該VR頭戴式裝置運作的應用程序和遊戲等產品。另外，人們也能夠在Meta Store購買Quest 2、其他配件和Portal視像聊天設備。而Ｍeta與Ray-Ban合作推出的智能眼鏡，亦可以在店內試戴，但就須在網上購買。

【元宇宙】Meta推出元宇宙AR眼鏡   售價高於去年推出的VR頭盔   擬於2024年面世【見下頁

    點擊圖片放大
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Meta在明年將投入了100億美元，以打造虛擬世界。朱克伯格（Mark Zuckerberg）認為虛擬世界將成為工作、社交和遊戲的標準。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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撰文 : 陳楚琨

電玩手遊 元宇宙 Meta 概念 智能眼鏡 產品 經濟 遊戲 朱克伯格 零售

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