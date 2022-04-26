【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 鎊滙跌穿10算港銀加息留資

▲ 英鎊兌港元跌穿10算後，上商及招商永隆今天皆調升英鎊定期存款息。

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下周堪稱超級央行周，澳洲及英美央行皆議息，全球除了聚焦聯儲局於下周四（5月5日）會否大手加息半厘，以及即時縮表外，同日英倫銀行也議息，大行花旗的專家料再加息0.25厘，但預計明年下半年掉頭減息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，仍然預計英倫銀行貨幣政策委員會將在5月、6月和8月加息25個基點，然後暫停加息，到年底將現金利率提高到至1.5厘。可是，他同時預計，3倫銀行及至2023年下半年開始減息。

展望英鎊走向，廖嘉豪料3個月內見1.27，未來半年至1年見1.29，長期目標預測1.32。

憧憬聯儲局激進加息，刺激美元今年獨大，英鎊兌美元早已失守1.3心理大關，兌港元也跌穿10算，專家指，對英鎊有需要者，值得在現水平收集。而大小港銀再爆加息搶客戰，例如今天（4月26日）追趕加息快車的上商及招商永隆，皆全面調升英鎊定存短中長息。

中銀香港 （02388） 於4月初勁加7天英鎊定存年息1厘，新息率至11厘，追貼滙豐（HSBC）。然而，該息率仍不敵恒生 （00011） 及南商的12厘年息，至於冠全城是富邦的12.88厘年息。

談及美息，花旗的廖嘉豪指，預計5月、6月、7月和9月，聯儲局或連續四次加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點至2.75至3厘的政策利率。然後，預計2023年或再加息三次，每次加25個基點，最終利率區間或達3.5至3.75厘。再者，今年5月或開始縮表。料美滙指數3個月預測為101.04，6至12個月預測為99.72，長期目標為97.6。

大新銀行 （02356） 高級經濟師溫嘉煒預期，英倫銀行下月初將加息25基點，到今年底累計合共再加息1.5厘。英國零售數據遜預期，或反映高通脹削弱消費，當地滯脹風險升溫，預料英倫銀行年內大幅加息空間相對有限。英鎊兌美元今年或在1.23至1.34範圍上落。

溫嘉煒又說，市場對聯儲局進取收緊貨幣政策的預期升溫，繼續支持美滙表現。預料聯儲局下月加息50基點、及有機會開始縮表，之後三次議息會議，每次加息幅度仍可能達50基點。美滙指數中短線若突破2020年3月高位103，或上試105的接近二十年高位，支持位為4月低位98.3。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪