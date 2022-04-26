▲ 【中國經濟】信安陳曉蓉：人行的降準力度及減息決定均令市場失望 料未來運用多種貨幣政策工具加大對經濟支持

內地疫情仍未受控，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，內地堅持動態清零的方針，加上外部環境不明朗，有機會打擊內地的消費及出口，經濟面對的內外壓力較大，若疫情未能在4月受控，或個別重要的經濟城市封鎖時間延長，對經濟的影響將會更大，全年經濟增速或拖慢0.5個百分點，假若中央不加大經濟刺激政策力度，全年經濟增速或介乎4.5%至5%。

陳曉蓉稱，在疫情及不同工業重鎮採取的隔離措施的拖累下，內地第二季的經濟增長速度或會更加疲弱，要實現全年經濟增長目標的難度更大，穩增長措施將來得更重要，但4月無論是降準的力度抑或是在減息的決定上，人民銀行均令市場失望，人行似乎傾向採取相對克制的刺激措施。

目前中美息差迅速收窄甚至倒掛，引致人民幣兌美元急速調整。陳曉蓉指，若貨幣政策信號過度寬鬆，有機會帶來進一步資本外流的壓力。此外，中期借貸便利（MLF）到期規模減少，存款準備金率已處於較低水平，這些因素亦一定程度影響了人行決策。

她預期，人民銀行依然有望透過不同渠道，運用多種貨幣政策工具，加大對實體經濟支持，包括LPR利率的下調，而財政政策的角色或更重要，內地有機會大規模增加基建投資，及擴大對受疫情嚴重影響的中小微企、個人和新經濟行業的定向減稅降費。

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