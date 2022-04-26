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【HSBC滙豐業績】花旗：市場對今年無進一步回購反應負面　滙豐業績預示恒生首季表現

股市 16:21 2022/04/26

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花旗指市場對今年無進一步回購反應負面，又認為滙豐業績預示了恒生首季表現。

HSBC滙豐 （00005） 首季列賬基準除稅前利潤41.66億美元，按年跌28%，仍勝市場預期；列賬基準收入124.64億美元，按年跌4%，則遜市場預期。花旗指滙豐的淨利息收益率與淨利息收入均勝預期，惟屬非淨利息收入的手續費收入與交易收入等則較弱。至於減值損失方面則較預期佳，即使調整了集團之前就疫情作出的相關回撥，以及集團就市場不確定性而於今季作出的額外提撥。

滙豐首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購 【下一頁】

不過，滙豐期內普通股權一級資本比率（CET1）按季跌90點子至14.1%，差過花旗預期。花旗指出，滙豐的CET1是受到集團的其他綜合收益（Other Comprehensive Income，OCI）拖累，後者對集團首季CET1構成40點子負面影響。

上述因素連同出售法國零售銀行等今年或對CET1 之影響，滙豐管理層已表明，繼早前已宣佈的最多10億美元回購，今年或不會進一步回購。花旗認為，市場對滙豐今年不再進一步回購將反應負面。

滙豐香港首季稅前利潤10.22億美元　按年少45.8%　預期信貸損失及其他減值費用飈1.4倍 【下一頁】

花旗又預期，在利率上升的預期下，滙豐今年每股盈利預測將獲適度上調。不過，由於利率上升會對集團OCI有負面影響，故即使集團淨利息收入具上升空間，市場仍會重新憂慮滙豐在建立資本方面的能力。

花旗給予滙豐「買入」評級，目標價65.8元，較今日收市價49.5元仍高逾三成。花旗又指，滙豐首季的手續費收入疲弱，已預視集團子公司恒生銀行 （00011） 首季表現。恒生剛於今日宣佈派第一次中期息每股0.7元，低於去年同期的1.1元。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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港股 大行報告 花旗銀行 買入 目標價 回購 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）
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