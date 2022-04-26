【收購Twitter】特朗普：即使馬斯克解封帳戶　我也不會重返Twitter

馬斯克（Elon Musk）今日宣布成功收購Twitter，而因美國國會山莊騷亂事件，而遭到Twitter封帳號的美國前特首特朗普（Donald Trump），知到Twitter被「私有化」後，卻表示即使獲解鎖帳號，對於遭到Twitter封號感到失望，將不會重用Twitter。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

特朗普表明，自己會繼續使用其開發的社交平台Truth Social，又指有不少人使用該平台。他又稱，自己非常喜歡馬斯克，更讚對方是＂excellent individual＂。

特朗普只在Truth Social上發表過一次帖文，Truth Social被視為享有其他大型科技平台沒有的言論自由，它隸屬於特朗普的Media & Technology Group。

【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理 月薪6.7萬元 熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

去年，特朗普的支持者於1月6日襲擊美國國會大廈後，Twitter及後永久暫停了特朗普在該平台的訪問權限。特朗普的Twitter有超過 8000萬人追蹤；Twitter表示，考慮到或有進一步煽動暴力的風險，於是在騷亂後作出這一決定。

就在Twitter宣布接受馬斯克的收購提議後，該股於周一大跌近13%。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機