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【收購Twitter】特朗普：即使馬斯克解封帳戶　我也不會重返Twitter

理財智慧 17:13 2022/04/26

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馬斯克（Elon Musk）今日宣布成功收購Twitter，而因美國國會山莊騷亂事件，而遭到Twitter封帳號的美國前特首特朗普（Donald Trump），知到Twitter被「私有化」後，卻表示即使獲解鎖帳號，對於遭到Twitter封號感到失望，將不會重用Twitter。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

特朗普表明，自己會繼續使用其開發的社交平台Truth Social，又指有不少人使用該平台。他又稱，自己非常喜歡馬斯克，更讚對方是＂excellent individual＂。

特朗普只在Truth Social上發表過一次帖文，Truth Social被視為享有其他大型科技平台沒有的言論自由，它隸屬於特朗普的Media & Technology Group。

【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理 月薪6.7萬元 熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？【見下頁

    點擊圖片放大
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去年，特朗普的支持者於1月6日襲擊美國國會大廈後，Twitter及後永久暫停了特朗普在該平台的訪問權限。特朗普的Twitter有超過 8000萬人追蹤；Twitter表示，考慮到或有進一步煽動暴力的風險，於是在騷亂後作出這一決定。

就在Twitter宣布接受馬斯克的收購提議後，該股於周一大跌近13%。

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撰文 : 陳楚琨

TRUTH Social 美國國會 收購 經濟 馬斯克 特朗普 Twitter 社交平台 美國 私有化
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