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2022樓市投資策略、啟德東九龍潛力高？

iMTV＋ 16:54 2022/04/26

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/ #青姐 LIVE 專訪 / 

2022樓市投資策略 近日疫情持續緩和，社交距離措施放寬，生活逐步回復正常，加上「 #波叔Plan 」等利好消息帶動下，市場積存的購買力開始釋放，4月樓市交投亦逐步回升，至於未來走勢又將如何？ #會德豐 將聯同 iMoney 邀來股、樓猛人一同分析最新投資市況及潛在考慮因素，助您把握市場機遇！

特別嘉賓：資深股評人 #胡孟青 小姐
講者：會德豐地產常務董事 #黃光耀 先生

 

#MONACOMarine #Wheelock #WheelockLiving #TheSpiritOfLiving #投資
請於此參閱附註及法律要求之資料及陳述：bit.ly/MonacoMarine420

 

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