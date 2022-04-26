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【手機技術】效能提升！　傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％

科技 16:26 2022/04/26

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據外媒最新爆料稱，新款旗艦芯片的整體運算性能高出10%，而且散熱與耗能的表現也有改善，同時強化了電池的續航效能。

由台積電4nm生產的旗艦強化版高通Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器，先前傳出有望於5月上旬發表，但據外媒最新爆料稱，新款旗艦芯片的整體運算性能高出10%，而且散熱與耗能的表現也有改善，同時強化了電池的續航效能。

【Android】Google終出手！ Android手機5月起禁用第三方通話錄音App
 
據外媒《Notebookcheck》引述爆料者Yogesh Brar於Twitter上的貼文表示，內部代號為「SM8475」的旗艦強化版Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器，雖然將於5月正式發表，但首款搭載該處理器的Android旗艦新機，卻很有可能要到6月才會上市。

【Android手機】Android 12現漏洞 手機或會快速燒電？
 
據悉，被外媒點名將搭載新芯片的機款包括有三星摺疊機Galaxy Z Fold、Motorola、小米與聯想等，至於哪個品牌會搶先推出旗艦手機，目前尚未有明確的消息傳出。
 
早前市場傳出由三星4nm製程代工的高通Snapdragon 8 Gen 1處理器，因出現發熱問題，導致高通改由台積電生產的強化版Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器，將成為今年下半年度Android旗艦手機的主流處理器。

【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變

責任編輯：廖淑瑩

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