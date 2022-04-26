▲ 【A股破底】景順趙耀庭：A股料短期續波動 惟估值變得吸引、長線部署吼三大板塊

人行降準未能阻止A股再度破底，上證今再跌1.4%，報2886點，本月累跌11.3%，創近22個月低。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示， 由於上海大部分地區仍處於封鎖狀態，而最近又有傳北京出現Omicron疫情的消息，令市場不安並擔心供應鏈進一步中斷，料市場短期內持續波動。

他指，就中國風險資產而言，相信會出現進一步疫情相關的市場波動。而對於投資者來說，需要記住之前已經看到這一波Omicron疫情衝擊世界各個主要經濟體，因此，預計中國將順利度過這一波疫情，市場甚至可能在新增感染人數達到高峰之前便恢復過來。

後市方面，趙耀庭認為，即使市場近期下跌，但國內投資者情緒可能已接近築底。上週，A股日均換手率僅為1.2%，與2018年A股市場的暴跌相比，再者目前的保證金交易水準顯著降低。這意味中國股票被拋售和再次下跌的可能性相對較低。

另外，近期資金外流主要來自散戶和投機者，涉及週期性股票，而機構投資者的資金流一直不活躍。從估值的角度來看，共同基金持有的前100隻中國股票目前處於2010年以來未見的遠期市盈率水準。「我認為復蘇的道路已經鋪好，更多的貨幣和財政政策支持應該可以穩定經濟增長的基本面。」

目前A股估值吸引 長線部署吼3板塊

他又相信，現時的疫情可能在幾個月內開始消退，當局可以在未來部署更有效和更有針對性的政策。以目前的估值來看，A股開始顯得具有吸引力，特別是對於能夠承受短期市場波動的長期投資者而言。股票投資者可能會考慮開始在獲得政策支持的行業建倉，例如替代能源、電動汽車和高科技製造業。

對於固定收益投資者而言，中國可能會加大財政刺激力度，這意味財務穩健的地方政府融資平台發行的債券可能很快迎來更多投資機會。

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編輯：姚卓然