【騰訊700】騰訊注資 疫苗研發商圓因生物

內地科網巨頭騰訊(00700)增加於醫藥領域的投資。圓因（北京）生物科技有限公司周日(24日)發生工商變更，新增股東廣西騰訊創業投資有限公司，同時公司註冊資本由155.8萬元人民幣，增加38%至215.6萬元人民幣。騰訊全日收報335.8元，上升2.5%。

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去年成立的圓因生物專注於利用環狀RNA技術開發疫苗及新型治療，法定代表人為湯曉東，經營範圍包含：自然科學研究與試驗發展；工程和技術研究與試驗發展；農業科學研究與試驗發展；醫學研究與試驗發展等。

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另外，隨著北京再現疫情，騰訊發布關於北京地區疫情防控相關措施最新通知，稱公司決定自今日起北京地區各職場採用「Ａ╱Ｂ班」形式到崗，大廈上班人數控制不超過50％。根據屬地街道、大廈物業要求，進入希格瑪大廈、領航大廈需完成三針疫苗接種；不符合入場要求的員工需額外提供４８小時內核酸才可入樓。五一黃金周假期快將來臨，騰訊亦呼籲員工非必要不出京，不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣和陸路邊境口岸所在縣；假期不聚集最大限度減少感染風險。

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