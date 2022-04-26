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【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%

理財智慧 17:25 2022/04/26

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友邦香港宣布推出全新AIA「樂滿明天」儲蓄計劃，客戶只須繳付兩年保費，當12年後保單期滿時，總內部回報率預期可高達5%，相等於已繳總保費的1.75倍。計劃還提供人壽保障、「失業延繳保費惠益」  、靈活自訂身故賠償支付等特點，而且投保手續簡易，毋須健康審查，助客戶輕鬆達到財富增值目標，實踐不同人生計劃，例如規劃退休生活、送子女到海外升學等。AIA「樂滿明天」儲蓄計劃限額發售，額滿即止。

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【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

全新AIA「樂滿明天」儲蓄計劃，為提供12年人壽保障之分紅保險計劃，集保障與儲蓄於一身，回應大眾不同的理財目標需要，主要特點包括：

1.屬市場罕有高預期回報的中期儲蓄保險產品

此計劃的12年總內部回報率高達5%2，預期總回報相等於已繳總保費的1.75倍，在持續低息的環境下，為市場罕有高預期回報的中期儲蓄保險產品3。客戶只需繳付兩年的保費，便可享有12年的保障期，計劃提供保證現金價值、非保證週年紅利及非保證終期紅利，助客戶增值財富，達成財務目標。

2.靈活自訂身故賠償支付辦法

若受保人不幸身故，計劃將支付身故賠償予指定保單受益人。除一筆過形式支付賠償，客戶亦可自定身故賠償辦法，將身故賠償及意外身故賠償，以定期方式分期支付予受益人，增強財富傳承的靈活性。

3.投保手續簡易

計劃投保手續簡易，無須健康審查，一經提交所需文件即可作申請。    

4.提供「失業延繳保費惠益」

計劃亦提供「失業延繳保費惠益」選項，緩解因失業可能對客戶的財務規劃造成的打擊。若客戶在基本計劃的保費繳付期間遭受非自願性失業，便可申請「失業延繳保費惠益」，保費繳付寬限期最多可延長至365日，讓累積財富的計劃不受影響。

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記者：鄭日棱

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