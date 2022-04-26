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【TWTR】馬斯克入主Twiitter強調言論自由　「前首富」貝索斯反問中國會否增加影響力

股市 16:01 2022/04/26

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【TWTR】馬斯克入主Twiitter強調言論自由　「前首富」貝索斯反問中國會否增加影響力

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）成功11日內說服Twitter（美：TWTR）董事接受私有化方案，擬以每股54.2美元、440億美元（約3432億港元）估值，私有化社交平台。前首富、亞馬遜（ Amazon，美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在Twitter發帖，疑問馬斯克完成收購後，中國政府會否在Twitter 增加一點影響力。

馬斯克宣布吞併Twitter前，已多番質疑Twitter管理帖文內容、暫停爭議帳戶，形容自己是「言論自由專制者（free speech absolutist）」。他在成功說服董事會後指，Twitter是數碼城鎮廣場（town square），用戶在此討論對人類未來至關重要的問題，承諾會使算法開源以增加信任。

Twitter接納馬斯克3432億元收購建議，交易詳情可見【下一頁】

貝索斯相信Twitter不會加強審查　但Tesla中國營運將更複雜

貝索斯在馬斯克成功說服Twitter董事會賣盤公布後數小時內發帖，引用另一用戶指出，中國是Tesla第二大市場，中國電池商是Tesla主要供應商，2009年中國政府禁止內地網民境內瀏覽Twitter。

貝索斯表示，中國會否因為馬斯克入主而在Twitter這座城鎮廣場增加影響力，是有趣問題。

他不足兩小時間再發文稱，「我的答案是大概不會」，Twitter不會因為交易而增加審查，但認為交易會令Tesla在中國發展更為複雜。

貝索斯續稱：

我們將會看到（事情發展）。馬斯克極為擅長遊走於這類複雜關係中。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：

【TWTR】Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克　稱「是我唯一信任的解決方案」

【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter　Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

社交平台 美股 收購 馬斯克 貝索斯 Twitter（美：TWTR） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 私有化 Tesla Twitter
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