【新股IPO】榮耀據報正尋求IPO前融資、目標估值超越小米　榮耀：報道不實

▲ 【新股IPO】榮耀正尋求IPO前融資 目標估值超越小米、逾3510億元

彭博報道，內地第二大手機製造商榮耀設備正尋求於今年進行首次公開集資（IPO）前尋求新資金，目標估值逾450億美元（約3510億港元），超越小米 （01810） 及同業的估值。榮耀表示，有關最早今年上市並尋求以估值逾450億美元在上市前融資的報道不實。

報道引述消息人士稱，榮耀正與投資者就IPO前融資進行談判，並希望引入外資以提升其作為國際公司的形象，並遠離華為及中國相關的制裁風險。不過，報道稱，海外投資者對榮耀超過450億美元估值要求猶豫不決，並對美國未來的潛在制裁保持警惕。

榮耀首選在中國境內市場上市

榮耀冀透過注資，加強其本土零售及電子商貿業務，以及建立全球影響力，目前首選在中國境內市場上市，但保持雙重上市的選擇。

華為於2020年將榮耀出售予由中國國企牽頭的財團，以避開美國對華為手機業務的制裁。去年第四季，榮耀在內地的智能手機出貨量僅次於蘋果手機。

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