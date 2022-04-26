【ET講股通】孫運喜：組合拳（附time code）

港股半日反彈逾300點，重上20000點關口。大市承接美股反彈高開119點，其後走勢反覆上揚，恒生指數半日升375點，報20244點，成交639億元。恒指尾市回軟，回落至20000點之下，滙豐 （00005） 績後跌逾4%。京東 （09618） 升逾5%；美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 金融股軟令升幅收窄

03：14 - 組合牶（一）：人行調低外匯存款準備金率

04：07 - 組合牶（二）：國務院20項措施促消費

06：04 - 內地疫情影響市場睇中國市場

07：12 - 人民幣匯率走勢差 組合牶未能擊退淡友

08：38 - 上證綜合指數弱勢 拖累恒指由升轉跌

10：09 - 觀眾問股：人仔跌、疫情嚴重 中國銀行 （03988） 會不會跌至2.9元？買中信國際電訊 （01883） 收息會比較好？

16：49 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 頭肩頂走勢？46元有貨咩位止賺？

20：22 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 點睇？

22：56 - 觀眾問股：中海油 （00883） 咩事？ 10.3元重貨要排IFC了

28：08 - 觀眾問股：中海油 （00883） 、平保 （02318） 有貨應該先走嗎？

29：40 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 今日33元追入 有冇力再上？

32：00 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 重要支持位在哪？

33：25 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 40.65買入可繼續持有？

35：23 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價可入？

36：35 - 港股收市市況速報 失守19800點會試低

38：10 - 潛力股推介：海爾智家 （06690）

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**中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**