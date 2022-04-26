  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】孫運喜：組合拳（附time code）

股市 16:42 2022/04/26

分享：

分享：

港股半日反彈逾300點，重上20000點關口。大市承接美股反彈高開119點，其後走勢反覆上揚，恒生指數半日升375點，報20244點，成交639億元。恒指尾市回軟，回落至20000點之下，滙豐 （00005） 績後跌逾4%。京東 （09618） 升逾5%；美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　金融股軟令升幅收窄
03：14 - 組合牶（一）：人行調低外匯存款準備金率 
04：07 - 組合牶（二）：國務院20項措施促消費
06：04 - 內地疫情影響市場睇中國市場
07：12 - 人民幣匯率走勢差　組合牶未能擊退淡友
08：38 - 上證綜合指數弱勢　拖累恒指由升轉跌
10：09 - 觀眾問股：人仔跌、疫情嚴重　中國銀行 （03988） 會不會跌至2.9元？買中信國際電訊 （01883） 收息會比較好？
16：49 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 頭肩頂走勢？46元有貨咩位止賺？
20：22 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 點睇？
22：56 - 觀眾問股：中海油 （00883） 咩事？ 10.3元重貨要排IFC了
28：08 - 觀眾問股：中海油 （00883） 、平保 （02318） 有貨應該先走嗎？
29：40 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 今日33元追入　有冇力再上？
32：00 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 重要支持位在哪？
33：25 - 觀眾問股：龍湖 （00960） 40.65買入可繼續持有？
35：23 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 甚麼價可入？
36：35 - 港股收市市況速報　失守19800點會試低
38：10 - 潛力股推介：海爾智家 （06690）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。
立即登入：https：//video.hket.com/video/3238372

**中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : ET講股通

相關文章

友邦1299股價一度破底　下望睇實呢個位
今日
友邦1299股價一度破底　下望睇實呢個位
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50
今日
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50

你可能感興趣

友邦1299股價一度破底　下望睇實呢個位
今日 15:29
友邦1299股價一度破底　下望睇實呢個位
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50
今日 14:01
南方A50（02822）│萬億養老金快入市　A股不宜太淡吼位買南方A50

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：穿兩萬尋底（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/04/25
【ET講股通】梁耀康：穿兩萬尋底（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：補裂口後點走？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/04/22
【ET講股通】梁耀康：補裂口後點走？（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：繼續補裂口（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/04/21
【ET講股通】梁耀康：繼續補裂口（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：風險胃納弱（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/04/20
【ET講股通】孫運喜：風險胃納弱（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：債匯風雲（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/04/19
【ET講股通】孫運喜：債匯風雲（附time code）（第二版︰加入文字內容）
中國平安（02318） 中國海洋石油（00883） 投資推介 宏觀市場 市場交易 投資策略 個股分析 宏觀分析 市況分析 分析指標

上一篇文章

【大行看法】富達國際：今年經濟恐陷入滯脹　美股為安全避風港

下一篇文章

【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32%　收入升48%至8.2億元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【香港樓市】摩通兩大原因撐住宅樓價將逆轉、維持全年至少升5%預測　地產股料續跑贏　首選兩發展商股
【香港樓市】摩通兩大原因撐住宅樓價將逆轉、維持全年至少升5%預測　地產股料續跑贏　首選兩發展商股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款