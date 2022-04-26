【匯豐業績】 匯豐首季稅前利潤少賺28% 宣布今年不派季息 股價3連跌 失守50元關

匯豐控股（00005）中午公布首季業績，稅前利潤少賺28%，並宣布今年暫不派季度股息，股價3連跌，低開1.6%後，一度低見48.8元，最多跌5.5%，創逾一個月低，暫報49.3元，仍跌4.6%，成交額20.4億元。

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匯豐首季列賬基準除稅前利潤41.7億元（美元，下同），按年下跌27.9%，主要因為俄烏戰爭及通脹加劇的影響，以致列賬基準預期信貸損失錄得提撥淨額。期內，列賬基準除稅後利潤34.4億元，按年下跌24.6%；經調整除稅前利潤47.1億元，按年下跌25.1%，高於市場預期的44.9億元；列賬基準母公司普通股股東應佔利潤28億元，按年下跌27.8%。每股基本盈利0.14元。

期內，亞洲業務貢獻集團列賬基準除稅前利潤28億元，按年下跌25.4%。淨利息收益率為1.26%，較去年同期上升5個基點，而與2021年第四季相比則增加7個基點。

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匯豐表示，已就是否恢復按季派息作出檢討，惟現時不擬於今年內恢復此安排，未來數年將繼續檢討，並於明年2月發布的2022年業績或之前再交代最新情況。另外，匯豐指，由於市場引伸的平均政策利率走向較公布2021年全年業績時有所改善，預期淨利息收益將繼續增長，加上今年貸款有望實現中單位數百分比增長，因此對收入前景感樂觀。

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記者：郭秀慧