【新冠肺炎】美FDA批准12歲以下使用瑞德西韋 首款兒童治療藥

美國目前只准許5歲以上人士接種新冠疫苗，未能全面保護所有兒童應對新冠病毒。食品及藥物管理局（FDA）周一（25日）批准，由吉利德科學研發的抗病毒藥瑞德西韋，用於出生28日以上、確診新冠幼童。瑞德西韋亦是美國首款，可用於所有12歲以下兒童的新冠治療藥物。

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FDA周一宣布，批准由吉利德科學（Gilead Sciences Inc.， GILD） 的Veklury，即抗病毒藥瑞德西韋（Remdesivir） ，供應予28日以上、至少3公斤重的確診新冠幼童使用。FDA表示，醫護可為確診入院或出現輕至中度症狀並可能惡化成重症的幼童處方瑞德西韋。

FDA藥物評估及研究中心主任卡瓦佐尼（Patrizia Cavazzoni ）表示，5歲以下兒童無法接種新冠疫苗，新冠病毒會導致幼童嚴重不適，有需要為他們提供安全有效的新冠治療方法。

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當局早前已批出緊急授權，批准特定成年人及12歲以上患者使用瑞德西韋，FDA此舉將令這款藥物成為美國首款，12歲以下兒童使用的新冠治療藥物。

哥倫比亞大學生物化學及分子生物物理學，臨床醫學講師兼副研究員格里芬（Daniel Griffin ）博士指，在確診初期服用瑞德西韋，能防止出現重症、降低住院或死亡風險。

格里芬更引用學術期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）一篇論文，表明87%患者首5日服用瑞德西韋後，有助遏止病情惡化。

責任編輯：郭麗明