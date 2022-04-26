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【職場熱話】大公司 VS 細公司 各有好處難抉擇 打工仔呻「人長大像是往錢看」

理財智慧 16:03 2022/04/26

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不知各位打工仔在選擇公司時有甚麼考量，如薪金、工作環境或福利那樣會更影響你呢？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指想轉工，但因為大公司與細公司都各有優勝之處，不知應否只看薪金而感迷惘。

樓主稱最近有意欲轉工，聽別人說大公司較好，因為有規模、福利相對更好；細公司就會舒服點而發展空間亦不錯。他指其實是否都是差不多，真的有很大分別？還是在薪金方面就選較高的那間就算，他繼而煩惱人大了好像只是為了錢而已。

【筍工推介】港台請多媒體記者 月薪逾2萬元 有乜嘢要做？見下頁

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「大公司，上班為錢，大公司福利好」、「細公司制度較參差，隨時一個人當幾個做，大公司不做，做細公司，根本攞苦上身」、「我只做大公司，醫療福利好又有規模， 跳槽都比較易」。

【職場熱話】WFH揭同事蛇王 打工仔望能自律  反被斥「得饒人處且饒人」下一頁】 

亦有網民指「有些大公司老闆、同事為人不錯又無加班，細公司就沒很多晉升機會但真的是輕鬆，老闆為人好，基本上任你請假，但就別打算升職加薪和有什麼福利」；有網民客觀評論「看你甚麼職位，如果資訊科技之類工作就無所謂，如果HR或市場營銷當然大公司」。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

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責任編輯：陸盈希

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編輯 香港經濟日報 職場文化 跳槽

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