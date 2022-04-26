  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

利奧坊‧壹隅加推65伙　208呎開放式折實561萬起

股樓投資 15:40 2022/04/26

分享：

分享：

由恒地發展的大角咀「利奧坊‧壹隅 」早前推出首張價單及開放示範單位，項目今日（26日）加推價單第2號，涉及65伙。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝指，是次屬原價加推，料最快下月初起進行銷售。

利奧坊‧壹隅最新推出的65伙，包括3伙開放式、54伙一房及8伙兩房單位，實用面積由208至382平方呎不等，價單定價介乎596.9萬至998.2萬元，價單呎價由23,524至最高29,082元。發展商提供最高6%折扣，整批折實價由最低561.086萬元起，至938.308萬元，折實呎價則由22,113至27,337元不等。

利奧坊‧壹隅示範單位︰貼心設計趟門、隱藏摺凳　慳位又實用【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

今批入場單位為項目2座25樓D室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔，價單定價596.9萬元，價單呎價28,697。扣除折扣優惠6%後，折實售價為561.086萬元，折實呎價為26,975元。

至於最平一房單位則為2座5樓P室，實用面積250平方呎，價單定價599.5萬元，價單呎價23,980元；扣除折扣優惠6%，折實售價為563.53萬元，折實呎價則為22,541元。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 利奧坊‧壹隅 恒基 大角咀

上一篇文章

【匯豐業績】 匯豐首季稅前利潤少賺28% 宣布今年不派季息 股價3連跌 失守50元關

下一篇文章

【有相睇】沙田第一城高層兩房　327呎已翻新裝修　實呎18440元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款