利奧坊‧壹隅加推65伙　208呎開放式折實561萬起

由恒地發展的大角咀「利奧坊‧壹隅 」早前推出首張價單及開放示範單位，項目今日（26日）加推價單第2號，涉及65伙。恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝指，是次屬原價加推，料最快下月初起進行銷售。

利奧坊‧壹隅最新推出的65伙，包括3伙開放式、54伙一房及8伙兩房單位，實用面積由208至382平方呎不等，價單定價介乎596.9萬至998.2萬元，價單呎價由23,524至最高29,082元。發展商提供最高6%折扣，整批折實價由最低561.086萬元起，至938.308萬元，折實呎價則由22,113至27,337元不等。

利奧坊‧壹隅示範單位︰貼心設計趟門、隱藏摺凳 慳位又實用【下一頁】

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今批入場單位為項目2座25樓D室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔，價單定價596.9萬元，價單呎價28,697。扣除折扣優惠6%後，折實售價為561.086萬元，折實呎價為26,975元。

至於最平一房單位則為2座5樓P室，實用面積250平方呎，價單定價599.5萬元，價單呎價23,980元；扣除折扣優惠6%，折實售價為563.53萬元，折實呎價則為22,541元。

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