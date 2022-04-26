【人幣定存】半年人幣定存息最高3.5厘 月結在即港銀搶吸存款

▲ 中小行續積極搶人民幣，華僑永亨今天連環推3個超逾3厘的定期存款息。

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月結在即，扯高離岸人民幣拆息，令港銀續加人民幣定期存款息，兩間中小行今天（4月26日）齊加息，大眾銀行全面調高人幣定存短中長息，華僑永亨更兩連加。專家指，人民幣轉弱，疊加下周一（5月2日）起為內地黃金周長假，適逢金融重鎮京滬陷抗疫戰，封區或有礙跨境頭寸調資，遂令加息搶存戰升級。

勇進的華僑永亨，今天再全面加人幣定存息，破天荒把3個月或以上存息加至逾3厘。眼下最高息是半年期，年息兩連加後累升0.75厘，新息率至3.5厘的破頂息。離岸6個月拆息今天報3.9厘，凸顯中小行以超高息吸存仍有水位。經歷月結的吸存戰，目前3個月年息以華僑永亨的3.05厘居首，抛離渣打香港 （02888） 的2.8厘，1年息率亦以華僑永亨的3.45厘奪冠。

人民幣自上周起累貶約3%備受關注，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，人民銀行隔夜宣布，將其外滙存款準備金率從9%下調至8%，自5月15日起生效。這意味着從下月中開始釋放約100億美元，這措施或可減慢人民幣貶值的壓力，但不太可能改變貶值趨勢。

不過，廖嘉豪強調，這訊號很重要，因為這是首次下調外匯存款準備金率，而此舉是在國內政策寬鬆有限的情況下進行。人民銀行可能會試圖限制人民幣兌美元利差侵蝕的速度和程度，並將有助於減緩人民幣貶值的步伐。這亦顯示人行對貨幣迅速貶值，可能對中小企投入成本上升，及對外國投資情緒造成的負面影響較為敏感。

廖嘉豪補充，該行維持人民幣3個月料見6.4預測，半年至1年料為6.5，長期目標價挑戰5.6新高。

人民幣急貶，分析解讀在岸價（CNY）約在6.6為中央的紅線，離岸價（CNH）在6.7更不容有失。中金料存備金率續會下調，冀扭轉人民幣單邊貶值。

光大證券國際外滙策略師黃俊能今早回應本報查詢指，料美元兌人民幣今年高低位介乎6.3至6.65，年底目標價為6.4。

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黃俊能又說，近期人民幣回軟，主因有3，第一、內地疫情繼續蔓延，目前中國100大城巿當中，已有接近90個城市實施封控措施，影響國內外的物流供應鏈，影響投資信心；第二、人行維持寬鬆貨幣政策，與美國聯儲局及其他主要國家央行的緊縮政策背馳，令中國及美國的10年期國債孳息率自2010年6月以來，首次出現倒掛，意味着中國債息的溢價消失，令人民幣資產的吸引力下降，資金亦因而流出；第三、人行支持經濟的行動明顯保守，未有下調貸款市場報價利率（LPR），巿場憂慮中央的支持力度或不足以令經濟重拾增長。

黃俊能補充，人行的支持行動並未完結，回顧過去的支持經濟措施亦並非一下子出台，而是將減息及降準，以梅花間竹的形式，逐月推出，以保持金融穩定，堅持不搞大水猛灌，避免短時間內向巿場注入大量資金，而引發投機活動。人民幣近期的跌勢過急，在政策支持下，後巿將有望回升至6.3至6.4 區間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪