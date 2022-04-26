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【職場熱話】介紹失業朋友到公司工作 對方3個月後突辭職 打工仔慘被老闆責備感不滿

理財智慧 16:03 2022/04/26

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不知各位有沒有介紹工作給朋友的經歷呢？若然雙方滿意固然是好，但往往好人難做。近日就有網民在「連登」討論區發文指有朋友失業便好心介紹工作給對方，但卻在三個月後辭職，他被老闆揶揄，朋友亦不覺自己有錯，因而欲知誰是誰非。

樓主經歷：

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【職場熱話】上班路上助兩姐妹尋電腦 打工仔遲到憂被扣勤工獎下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民認為「是你傻，哪有人會帶朋友到公司做」、「枉做好人，不過做好人就要預計一定被搵笨」、「你是生氣他不帶你走而已」、「員工和公司關係對等，員工想走就走，如公司一樣可以解僱他」。

亦有網民指「你老闆挺有趣，又不是他發工資，為甚麼管那麼多」、「不適合就轉工，你不如下份合約要求簽一年」、「試用期一向都是給予時間雙方了解」；有網民作中立評論「兩個都沒錯，樓主是好人介紹工作給他，認同你說正常每份工最少工作一年，他沒想過樓主感受；而朋友角度有更好機會當然走，難道拒絕好工浪費時間再找工作？機會不是常常有」。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

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責任編輯：陸盈希

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