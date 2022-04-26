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【Twitter】Elon Musk收購Twitter　外媒指公司暫無裁員計劃

科技 18:00 2022/04/26

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據《THE VERGE》引述Twitter匿名人士的內部消息，現任執行長Parag Agrawal向員工表示，公司目前沒有裁員計劃。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）成功收購社交平台Twitter，成為一時熱話。然而，外界及該公司的員工都關注Elon Musk收購Twitter的後續。有外媒報道，公司目前未有裁員計劃。

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據《THE VERGE》引述Twitter匿名人士的內部消息，現任執行長Parag Agrawal向員工表示，公司目前沒有裁員計劃，而接任只有約5個月的他，將繼續擔任執行長一職，直到收購交易完成。至於Twitter董事會主席Brett Taylor則表示，當收購交易完成，董事會將會解散。
 
Elon Musk表示期望見到變化

自從Elon Musk展示收購Twitter的決心以來，部分Twitter員工對於他收購公司表示不滿甚至完全反對。Elon Musk則明確表示，期望看到這平台發生變化，並堅稱這項收購計劃並非出於個人獲利的財務考慮，而是著眼於「言論自由」。他認為Twitter如同一個數碼城市的廣場，人們可以在此討論對未來至關重要的問題，也希望未來能讓演算法開源以增加信任。

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責任編輯：廖淑瑩

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