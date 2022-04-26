【職場熱話】港男打工20年 轉戰副業更稱心 分享上班生涯「10個不」心得

畢業後若然不是創業，便要在職場工作至少數十年，當中有不少生存之道值得留意。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己有接近二十年的工作經驗，現在轉為發展副業也很不錯，繼而稱有十個「不要」是打工仔需要記住的。

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【職場熱話】首日上班未有安排簽約 數日後卻慘被解僱 打工仔遇伏工感不滿【下一頁】

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有網民表示認同「一至五全中，遞信之後才發現所有同事都是戴著面具工作，浪費一年心機和時間」、「有得分才落力做，沒有就隨便輕鬆地過每一天，留多點時間做自己事或增值，甚至兼職」、「真正得益是公司和老闆，當然公平地說，他們承擔風險和壓力更大，而且很少老闆能夠分享利益」。

亦有網民分享更多感悟「不要做港資小公司或初創公司」、「不要亂搞職場男女關係」、「不要做壞人，亦不要做好人」、「不要做家族公司」、「打工真的只是工作，不要為其放棄自己興趣和其他人生目標」、「不要看見同事樣子善良就相信對方，很多人都是扮豬食老虎」。

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責任編輯：陸盈希