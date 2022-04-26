  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】港男打工20年 轉戰副業更稱心 分享上班生涯「10個不」心得

理財智慧 16:03 2022/04/26

分享：

分享：

畢業後若然不是創業，便要在職場工作至少數十年，當中有不少生存之道值得留意。近日就有網民在「連登」討論區發文指自己有接近二十年的工作經驗，現在轉為發展副業也很不錯，繼而稱有十個「不要」是打工仔需要記住的。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【職場熱話】首日上班未有安排簽約 數日後卻慘被解僱 打工仔遇伏工感不滿下一頁】 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

有網民表示認同「一至五全中，遞信之後才發現所有同事都是戴著面具工作，浪費一年心機和時間」、「有得分才落力做，沒有就隨便輕鬆地過每一天，留多點時間做自己事或增值，甚至兼職」、「真正得益是公司和老闆，當然公平地說，他們承擔風險和壓力更大，而且很少老闆能夠分享利益」。

亦有網民分享更多感悟「不要做港資小公司或初創公司」、「不要亂搞職場男女關係」、「不要做壞人，亦不要做好人」、「不要做家族公司」、「打工真的只是工作，不要為其放棄自己興趣和其他人生目標」、「不要看見同事樣子善良就相信對方，很多人都是扮豬食老虎」。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陸盈希

開啟hket App，閱讀全文
創業 壓力 職場文化 興趣

上一篇文章

【職場熱話】介紹失業朋友到公司工作 對方3個月後突辭職 打工仔慘被老闆責備感不滿

下一篇文章

【匯豐業績】 匯豐首季稅前利潤少賺28% 宣布今年不派季息 股價3連跌 失守50元關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款