馬斯克成功收購Twitter 白宮憂慮特朗普捲土重來

社交平台Twitter接納Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的收購，馬斯克也發文強調平台的言論自由。美國前總統特朗普與多名共和黨人被禁使用Twitter，現任總統拜登與白宮内部據報憂慮特朗普等人將重返Twitter。

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特朗普（Donald Trump）與多名親信被指多次發表有關2020年選舉欺詐的不實言論，以及煽動示威者闖入國會山莊，去年遭Twitter等平台永久封鎖帳戶。特朗普其後自立門戶，成立社交平台Truth Social。

而Twitter董事會周一（25日）接受馬斯克的收購及私有化建議。馬斯克將以每股54.2美元的價格收購，交易價值約440億美元（約3,432億港元）。

美媒CNBC引述拜登（Joe Biden）多名顧問的消息指，白宮官員正密切留意Twitter與馬斯克的交易，其中有部分官員憂慮馬斯克或容許特朗普及其餘共和黨人重返Twitter。

據悉，拜登親信圈子及民主黨戰略顧問憂慮馬斯克執掌Twitter後，Twitter平台上的錯誤資訊數量會急升。尤其特朗普可能會於2024年再參加總統大選，屆時或影響選情。

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CNBC引述民主黨資深戰略師馬什（Mary Anne Marsh）指，她認為特朗普將會利用Twitter造成更大損害以重掌權力，但指馬斯克似乎沒有表態將採取行動阻止特朗普。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）拒絕評論馬斯克收購Twitter一事，但指拜登長期以來都有談論他對社交平台傳播錯誤信息力量的憂慮。

馬斯克表示為言論自由提供一個包容的舞台非常重要，暗示他收購Twitter後將減少平台內容審查的情況。馬斯克周一於Twitter更發帖文指，他希望即使是對他最差的批評者也能留在Twitter，指這是言論自由的真正意義。

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責任編輯：鄭錦玲