  • 28°C
香港時間 : 2022426日 (二) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：今年首季俄羅斯相關提撥2.5億美元　內房提撥1.6億美元　年內餘季或再增內房提撥

股市 15:17 2022/04/26

分享：

分享：

滙豐 （00005） 今年首季列賬基準預期信貸損失錄得逾6億美元提撥，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，當中有2.5億美元提撥屬俄羅斯相關暴露，1.6億美元提撥屬中國商業房地產，在該季見到有一些較小型的公司違約。1.6億美元提撥分布於香港、內地的該行帳目，相比去年第四季的5億美元相應撥備，已大幅減少，不過他認為，今年餘下季度有可能進一步增加對中國商業房地產業務的提撥，雖然最近數月內地有些放寬政策，但大型商業房地產市場的狀況仍然疲軟。

他表示，集團現有約200億美元的內房風險敞口，在岸、離岸皆有資產入帳。他指出，中國商業房地產行業的交易條件困難，該行改變了前瞻性經濟指引，特別是某些情景減少與疫情的關係，而更集中於俄烏戰爭、高通脹的影響。他指，首季6.42億美元的提撥，約是平均貸款額25個基點。

邵偉信：市場不穩影響股票經紀業務量、季內香港關分行　致理財收入降

該行首季財富管理業務收入為19億美元，按年減19%。邵偉信解釋，首季市場疲軟而不穩定，影響了股票經紀業務量，該業務量相比去年首季下跌少於50%，該市場情況也令該行在保險公司投資組合，按市值計價有數億美元的損失。加上香港在季內出現疫情所帶來的非常嚴重限制，約五成分行網絡關閉，對財富、以及一般在分行完成的複雜產品銷售造成重大影響。舉例，季內互惠基金的銷售按年跌逾三成。一些能改到數碼渠道進行的業務則能維持，例如保險分銷銷售則按年升一成。

邵續指，隨着香港的分行已重開，相信集團的收入將會快速正常化，預期今年餘下三個季度會見到正常化情況，然而第一季較弱的表現，會對今年全年的表現帶來影響。

淨利息收入方面，邵認為美國加息將有利該行該方面的收入，今季出現自2020年以來首個次淨利息收益率提升。若美國加息一厘，會令到港元拆息（HIBOR）在隨後的一兩季明顯上揚，會對該行有利。

不預期今年貸款能保持8%增長

貸款方面，邵指集團今年首季貸款增逾210億美元，增長逾8%，然而不預期全年會維持該等增長，香港首季業務受到影響，五成分行曾關閉，會令按揭等貸款業務在未來季度有較慢增長。

記者：胡學能

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：

【HSBC滙豐業績】滙豐邵偉信：料聯儲局5、6月共加息1厘將推動HIBOR上揚　有信心滙豐明年回報達雙位數
【HSBC滙豐業績】滙豐香港首季稅前利潤10.22億美元　按年少45.8%　預期信貸損失及其他減值費用飈1.4倍
【HSBC滙豐業績】滙豐首季預期信貸損失錄6億美元提撥　內房相關提撥2億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐午後挫逾3%失50元關　首季稅前利潤41.66億美元、少賺28%勝預期、今年或無法展開進一步回購股份

 

 

港股 滙豐控股（00005） 民企內房股 國企內房股 業績公布
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【港股市況】恒生指數升65點、二萬關得而復失　滙豐恒生跌逾4%　美團升近5%、阿里巴巴升逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升65點、二萬關得而復失　滙豐恒生跌逾4%　美團升近5%、阿里巴巴升逾3%（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯外長警告有核戰爭風險　美長債息跌穿2.8厘　道指期貨轉跌83點（不斷更新）
【美股期貨】俄羅斯外長警告有核戰爭風險　美長債息跌穿2.8厘　道指期貨轉跌83點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款