【HSBC業績】滙豐邵偉信：今年首季俄羅斯相關提撥2.5億美元　內房提撥1.6億美元　年內餘季或再增內房提撥

滙豐 （00005） 今年首季列賬基準預期信貸損失錄得逾6億美元提撥，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，當中有2.5億美元提撥屬俄羅斯相關暴露，1.6億美元提撥屬中國商業房地產，在該季見到有一些較小型的公司違約。1.6億美元提撥分布於香港、內地的該行帳目，相比去年第四季的5億美元相應撥備，已大幅減少，不過他認為，今年餘下季度有可能進一步增加對中國商業房地產業務的提撥，雖然最近數月內地有些放寬政策，但大型商業房地產市場的狀況仍然疲軟。

他表示，集團現有約200億美元的內房風險敞口，在岸、離岸皆有資產入帳。他指出，中國商業房地產行業的交易條件困難，該行改變了前瞻性經濟指引，特別是某些情景減少與疫情的關係，而更集中於俄烏戰爭、高通脹的影響。他指，首季6.42億美元的提撥，約是貸款損失的25個基點。

邵偉信：市場不穩影響股票經紀業務量、季內香港關分行 致理財收入降

該行首季財富管理業務收入為19億美元，按年減19%。邵偉信解釋，首季市場疲軟而不穩定，影響了股票經紀業務量，該業務量相比去年首季下跌少於50%，該市場情況也令該行在保險公司投資組合，按市值計價有數億美元的損失。加上香港在季內出現疫情所帶來的非常嚴重限制，約五成分行網絡關閉，對財富、以及一般在分行完成的複雜產品銷售造成重大影響。舉例，季內互惠基金的銷售按年跌逾三成。一些能改到數碼渠道進行的業務則能維持，例如保險分銷銷售則按年升一成。

邵續指，隨着香港的分行已重開，相信集團的收入將會快速正常化，預期今年餘下三個季度會見到正常化情況，然而第一季較弱的表現，會對今年全年的表現帶來影響。

淨利息收入方面，邵認為美國加息將有利該行該方面的收入，今季出現自2020年以來首個次淨利息收益率提升。若美國加息一厘，會令到港元拆息（HIBOR）在隨後的一兩季明顯上揚，會對該行有利。

不預期今年貸款能保持8%增長

貸款方面，邵指集團今年首季貸款增逾210億美元，增長逾8%，然而不預期全年會維持該等增長，香港首季業務受到影響，五成分行曾關閉，會令按揭等貸款業務在未來季度有較慢增長。

記者：胡學能

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