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【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）

18:42 2022/05/05

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【MIRROR演唱會】Mox客戶可優先預訂MIRROR演唱會門票　憑邀請碼開Mox戶口兼消費最高有500元現金獎賞

MIRROR公布7月及8月於紅館舉行演唱會，渣打香港旗下虛擬銀行Mox Bank為其中一個接受優先訂票的平台。Mox宣布，所有客戶下周四（12日）可優先預訂MIRROR 演唱會門票。

Mox稱，無須特選客戶、指定卡或簽賬，只要是Mox 客戶就可用 Mox Card（Mox Credit 或 Mox戶口亦可）優先搶飛。

MOX MIRROR演唱會門票訂票詳情：

優先預訂日期：5月12日

時間：上午10時至下午11時59分，或至優先門票售罄

訂票網址（Cityline網站）：https：//priority.cityline.com

MIRROR演唱會將於7月25至31日，及8月2至4日舉行，一共十場，票價分別為1280元、880元、480元。

Mox客戶人數超越30萬　較去年底升近50%【下一頁】

雖然未有訂MIRROR演唱會細節，但一眾鏡粉可率先開設Mox Bank戶口，早作準備。即日起至5月31日，首1.5萬名新客戶，只需輸入邀請碼【GOMOX】，並成功開立Mox戶口，然後於開戶後30日作合資格消費滿HK$500，可享500元現金獎賞。

另外，即日起至2022年5月31日，首1.5萬名新客戶輸入邀請碼【MOXTREAT】，並成功開立Mox戶口，然後於開戶後30日作合資格消費滿HK$500，亦可享500元現金獎賞。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：【電子消費券2022】Mox：客戶數目逾25萬　合資格消費者指定邀請碼開戶　在消費券外賺取1000元現金回贈

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