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【MIRROR演唱會】Mox客戶可優先預訂MIRROR演唱會門票　憑邀請碼開Mox戶口兼消費最高有500元現金獎賞

15:16 2022/04/26

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【MIRROR演唱會】Mox客戶可優先預訂MIRROR演唱會門票　憑邀請碼開Mox戶口兼消費最高有500元現金獎賞

MIRROR正式公布7月及8月於紅館舉行演唱會，其中渣打香港旗下虛擬銀行Mox Bank為其中一個接受優先訂票的平台，優先訂票睇MIRROR演唱會的詳情，仍有待Mox Bank公布。MIRROR演唱會將於7月25至31日，及8月2至4日舉行，一共十場，票價分別為1280元、880元、480元。

雖然未有訂MIRROR演唱會細節，但一眾鏡粉可率先開設Mox Bank戶口，早作準備。參考Mox Bank最新開戶優惠，新客戶於4月30日前，輸入邀請碼【HKTVxMOX】成功開立Mox戶口，可享350元現金獎賞。

Mox客戶人數超越30萬　較去年底升近50%【下一頁】

此外，即日起至5月31日，首1.5萬名新客戶，只需輸入邀請碼【GOMOX】，並成功開立Mox戶口，然後於開戶後30日作合資格消費滿HK$500，可享500元現金獎賞。

另外，即日起至2022年5月31日，首1.5萬名新客戶輸入邀請碼【MOXTREAT】，並成功開立Mox戶口，然後於開戶後30日作合資格消費滿HK$500，亦可享500元現金獎賞。

相關文章：【電子消費券2022】Mox：客戶數目逾25萬　合資格消費者指定邀請碼開戶　在消費券外賺取1000元現金回贈

相關文章：【虛擬銀行】WeLab Bank已取得證監1類及4類牌照　成全港首間獲發牌推出智能理財顧問服務的虛銀

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