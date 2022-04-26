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【有相睇】沙田第一城高層兩房　327呎已翻新裝修　實呎18440元

股樓投資 15:20 2022/04/26

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樓市交投持續增多，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，帶動價格回升。其中新界東藍籌屋苑沙田第一城的兩房單位，再錄600萬元以上成交。 

美聯物業翁凱傑說，沙田第一城3座高層H室，實用面積327平方呎，兩房間隔，原叫價626萬元放盤，終減24萬元，以602萬元易手，實用呎價約18,440元。從代理提供的相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2015年1月以434萬元購入上址，持貨約7年，現帳面獲利約168萬元，物業期內升值39%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 沙田第一城

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