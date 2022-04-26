【期間限定】Pret A Manger推港式美食系列　叉燒三文治、燒鵝長法包4月27日登場（多圖）

▲ 今年Pret A Manger特別推出一系列以香港地道美食為主題的輕食。（Pret A Manger提供圖片）

Pret A Manger在2002年進駐香港，至今已20年。今年Pret A Manger特別推出一系列以香港地道美食為主題的輕食，包括叉燒三文治、燒鵝長法包等，由明日起將在Pret A Manger分店供應。品牌更預告今年6月，將會在紅磡開設全新分店。

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燒味、避風塘炒海鮮如何變Pret輕食？

Pret的期間限定香港週年美食系列將由4月27日至6月21日供應， 有多款以經典港式美食為題的全新輕食。說到香港經典食物，少不了明火烤製燒味。Pret今次的香港週年美食系列，亦採用最受港人愛戴的叉燒，搭配招牌全麥麵包丶酸椰菜丶香草丶芫荽丶薄荷葉及蛋黃醬，成就「港式銷魂叉燒三文治」及「港式叉燒即烘長法包」。

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Pret又利用皮脆多汁的燒鵝，製成Pret法式三文治的餡料，製成「港式燒鵝長法包」。在燒鵝肉上逐層加上烤蕃茄丶沙律菜丶香草及蛋黃醬，以及蘇梅醬，突顯港式燒鵝的風味。新產品另外亦有「風味辣大蝦熱烤卷」，由避風塘炒海鮮變奏而成。Pret用上逾十種食材，如綠甜椒丶紅洋蔥及瑞典芝士（Grevé），配搭火辣墨西哥煙辣椒醬丶檸檬辣椒蛋黃醬丶炸蒜及黑豆等。

5月優惠出爐

除了輕食外，系列還有主題甜點，包括「香蕉杏仁醬全麥法式軟包」、「熱情小壽桃蛋糕」，壽桃蛋糕內藏英式的香草味海綿蛋糕配白桃果醬夾心。

全線Pret香港分店將於2022年5月提供多項優惠及折扣，其中包括於5月2日至8日期間，顧客可以優惠價20元購買「港式銷魂叉燒三文治」一份。而顧客凡於5月9日至15日期間，選購任何一款Pret香港週年美食系列，即可以優惠價10元換購任何一款「Pure Pret」有氣飲品；而第三重優惠則於5月16日至22日期間，顧客更可享「熱情小壽桃蛋糕」買一送一優惠。

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責任編輯：葉泳珊