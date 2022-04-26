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【互聯互通】南向港股通據報下半年引入人民幣計價　上海疫情或礙準備工作

股市 15:25 2022/04/26

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【互聯互通】彭博：據報港股將下半年推股票通南向通人民幣計價

今年財政預算案提及，港交所 （00388） 、證監會和金管局已完成可行性研究，並提出建議在互聯互通南向「港股通」引入人民幣計價。彭博最新引述消息指，香港基礎設施已大致做好準備，預計內地監管機構下半年批准「港股通」股票能新增人民幣計價選項。

外電引述不願開名的消息人士表示，內地交易所和清算所需要更多時間進行測試及最終準備，但近期上海爆發疫情以及封城卻拖慢準備工作。

港交所股價未受消息帶動，在周二公布首季業績前，股價微跌0.3%，暫報322.4元，即市成交11億元。

在現行滬深港通南向港股通機制，內地投資者買入合資格港股時，須先兌成港元，在閉環機制下，賣出股份時會強制兌換成人民幣，資金須原路流回內地。若港股通股票引入人民幣計價，理論上可減省相關匯兌操作，港府也期望新增人民幣計價選項，可以擴大離岸人民幣需求，加快人民幣國際化。

此前，財經事務及庫務局局長許正宇於4月中上旬表示，正與內地監管部門磋商，港交所將同業界接觸，政府亦會準備提供配套，例如放寬市場莊家交易的股票買賣印花稅，藉以提升市場流動性及便利交易。

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編輯：姚卓然

港股 許正宇 香港交易及結算所有限公司 印花稅 財經事務及庫務局 人民幣 互聯互通

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