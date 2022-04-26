  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社交平台】Elon Musk成功收購Twitter　 總值440億美元

環球政經 16:19 2022/04/26

分享：

分享：

Twitter（美：TWTR）周一（25日）宣布，董事會已接受特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以每股54.20美元現金的收購，這筆交易總值約440億美元。預計交易會在年內完成。交易完成後，Twitter 將成為一家私人公司，但仍需待股東和監管機構的批准。

Twitter股票在公布消息前一度停牌，停牌前漲5.5%，恢復交易後該股小幅上漲，收報51.7美元，升5.7%。而Tesla股價下跌0.70%，每股收報998.02美元。

Twitter 表示，Elon Musk已獲 255 億美元的債務和保證金貸款融資，並將提供210億美元的股權承諾。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

Elon Musk在聲明中表示，言論自由是民主運作的基石，而Twitter是數字城鎮廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的問題。他希望通過使用新功能來增強產品、開源算法以增加用戶信任、擊敗垃圾郵件機器人以及對所有用戶進行身份驗證，讓Twitter變得比以往更好。他又指，Twitter推有巨大的潛力，期待與公司和用戶社群合作來釋放這個潛力。

Twitter仍計劃在周四（27日）發布其第一季度財報，但該公司不會在財報發布後召開電話會議。

Twitter聯合創辦人Jack Dorsey撐Elon Musk

Twitter聯合創辦人兼前行政總裁Jack Dorsey對Elon Musk的收購計劃表示支持，並稱Elon Musk是其唯一信任的解決方案。他在Twitter寫道，「Twitter作為一家公司這事，一直是我唯一的問題，也是我最大的遺憾。Twitter已歸華爾街和廣告模特所有，從華爾街手中取回它，是正確的第一步。」

他又指，不認為任何一個人應該擁有或經營Twitter，因他希望Twitter成為協議層面的公共財產，而不是一間公司。要解決這個問題，Elon Musk是其唯一信任的解決方案。

【延伸閱讀】【第五波疫情】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股　【下一頁】

    點擊圖片放大
    +15
    +14

特朗普拒重返Twitter

去年美國前總統特朗普（Donald Trump）因美國國會大廈衝擊事件而被Twitter封殺。Elon Musk曾表示不喜歡Twitter的審查制度。引來市場揣測特朗普會否重返Twitter。不過，特朗普表示，即使Elon Musk撤回禁令，他也不會重返Twitter。

特朗普又稱，他將在一周內正式參興自建的社交平台Truth Social。他表示喜歡Elon Musk，指他是一個優秀的人，但Twitter過去對待他的方式令他感到失望，稱不會再回到Twitter。

Twitter接受Elon Musk收購後，特朗普概念股、與Truth Social合併的SPAC公司Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）股價大跌12.9%，收報35.71美元。

同場加映：【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
美股 TRUTH Social 特殊目的收購公司（SPAC） 合併 Twitter 美國 社交平台

上一篇文章

【恒生 11】 恒生派第一次中期息0.7元 按年大減36% 股價挫近5%

下一篇文章

【職場熱話】大公司 VS 細公司 各有好處難抉擇 打工仔呻「人長大像是往錢看」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款