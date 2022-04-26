【社交平台】Elon Musk成功收購Twitter　 總值440億美元

Twitter（美：TWTR）周一（25日）宣布，董事會已接受特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以每股54.20美元現金的收購，這筆交易總值約440億美元。預計交易會在年內完成。交易完成後，Twitter 將成為一家私人公司，但仍需待股東和監管機構的批准。

Twitter股票在公布消息前一度停牌，停牌前漲5.5%，恢復交易後該股小幅上漲，收報51.7美元，升5.7%。而Tesla股價下跌0.70%，每股收報998.02美元。

Twitter 表示，Elon Musk已獲 255 億美元的債務和保證金貸款融資，並將提供210億美元的股權承諾。

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Elon Musk在聲明中表示，言論自由是民主運作的基石，而Twitter是數字城鎮廣場，人們在此討論對人類未來至關重要的問題。他希望通過使用新功能來增強產品、開源算法以增加用戶信任、擊敗垃圾郵件機器人以及對所有用戶進行身份驗證，讓Twitter變得比以往更好。他又指，Twitter推有巨大的潛力，期待與公司和用戶社群合作來釋放這個潛力。

Twitter仍計劃在周四（27日）發布其第一季度財報，但該公司不會在財報發布後召開電話會議。

Twitter聯合創辦人Jack Dorsey撐Elon Musk

Twitter聯合創辦人兼前行政總裁Jack Dorsey對Elon Musk的收購計劃表示支持，並稱Elon Musk是其唯一信任的解決方案。他在Twitter寫道，「Twitter作為一家公司這事，一直是我唯一的問題，也是我最大的遺憾。Twitter已歸華爾街和廣告模特所有，從華爾街手中取回它，是正確的第一步。」

他又指，不認為任何一個人應該擁有或經營Twitter，因他希望Twitter成為協議層面的公共財產，而不是一間公司。要解決這個問題，Elon Musk是其唯一信任的解決方案。

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特朗普拒重返Twitter

去年美國前總統特朗普（Donald Trump）因美國國會大廈衝擊事件而被Twitter封殺。Elon Musk曾表示不喜歡Twitter的審查制度。引來市場揣測特朗普會否重返Twitter。不過，特朗普表示，即使Elon Musk撤回禁令，他也不會重返Twitter。

特朗普又稱，他將在一周內正式參興自建的社交平台Truth Social。他表示喜歡Elon Musk，指他是一個優秀的人，但Twitter過去對待他的方式令他感到失望，稱不會再回到Twitter。

Twitter接受Elon Musk收購後，特朗普概念股、與Truth Social合併的SPAC公司Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）股價大跌12.9%，收報35.71美元。

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責任編輯：黃苑筠