新世界與拿度合作　在港設亞洲首個拿度網球中心　培育新一代網球運動員

由新世界（00017）擁有的香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）宣布，將與西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新世代體育人才。

發言人指，香港高爾夫球及網球學院為了支持和鼓勵香港新一代網球運動員，透過與拿度網球學校合作，在香港設立拿度網球中心，藉此為本地球員提供世界級的訓練和比賽機會，而拿度網球學校將派出教練團隊來港坐陣，並度身訂造網球訓練項目。

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「享譽盛名的拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑。香港擁有很多優秀人才，拿度網球學校可以為我們具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。」

拿度（Rafa Nadal）表示：「我們對於這個位於香港的嶄新國際項目感到非常興奮。位於西班牙馬略卡的拿度網球學校在5年前成立，一直以來我們都希望可以擴展教學，讓更多人接觸我們的訓練方式。對我們而言，擁有一個可靠的合作夥伴是至為重要，因此我要感謝香港高爾夫球及網球學院團隊對我們的信任，這裏擁有一流的培訓設施；我們亦會派出優秀的教練團隊。我相信拿度網球中心將會取得成功。」

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