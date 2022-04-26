  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新世界與拿度合作　在港設亞洲首個拿度網球中心　培育新一代網球運動員

股樓投資 14:30 2022/04/26

分享：

分享：

由新世界（00017）擁有的香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）宣布，將與西班牙拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新世代體育人才。 

發言人指，香港高爾夫球及網球學院為了支持和鼓勵香港新一代網球運動員，透過與拿度網球學校合作，在香港設立拿度網球中心，藉此為本地球員提供世界級的訓練和比賽機會，而拿度網球學校將派出教練團隊來港坐陣，並度身訂造網球訓練項目。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「享譽盛名的拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑。香港擁有很多優秀人才，拿度網球學校可以為我們具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。」 

拿度（Rafa Nadal）表示：「我們對於這個位於香港的嶄新國際項目感到非常興奮。位於西班牙馬略卡的拿度網球學校在5年前成立，一直以來我們都希望可以擴展教學，讓更多人接觸我們的訓練方式。對我們而言，擁有一個可靠的合作夥伴是至為重要，因此我要感謝香港高爾夫球及網球學院團隊對我們的信任，這裏擁有一流的培訓設施；我們亦會派出優秀的教練團隊。我相信拿度網球中心將會取得成功。」 

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

拿度 網球 運動 鄭志剛 新世界發展（00017）

下一篇文章

【中興763】首季業績略超券商預期 中興布局新增長點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
【異動股】內地傳考慮引入復必泰 復星醫藥全日逆市漲3%
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【2022保就業】保就業計劃本月29日起接受申請 首批資助預計5月初派放 僱主想申請需符合4大條件
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
【筍工推介】禁毒處招聘合約高級宣傳經理　月薪6.7萬元　熟悉時下年輕人喜好潮流對入職有優勢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款