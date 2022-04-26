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【職場文化】專業人士薪酬上揚　成跳槽轉工拉力

商業 14:00 2022/04/26

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隨著疫情放緩，企業運作逐漸恢復正常，據《foxbusiness》報告引述招聘網站ZipRecruiter調查顯示，美國約6成半專業人士轉換新工作後獲得加薪，只有約2成人士表示轉工後出現減薪情況，而獲加薪人士中約一半人表示，獲得11%或以上的薪酬加幅，反映薪酬成為企業招聘員工時的壓力。

【職位薪酬】環保工種需求大　12種搶手職位

員工跳槽除獲得加薪外，該報告更指出，有22%專業人士在轉工簽合約時，獲得特別獎金，ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak表示，這種簽約獎金在疫情前很少發生，據美國勞工部數據顯示，在2000年時，只有約4%的企業會以簽約獎金方式來吸引人才；而到2020年，則只有約3%的企業在刊登的招聘職位上表明有提供簽約獎金，但今年該數據已增至12%。

數據顯示，各行企業將以高薪吸引專業人士，令離職及轉工的人員在尋求新工作時，會提高工資要求，並同時會考慮其他如工作環境及時間等工作生活平衡問題，令僱主增加招聘及薪酬成本以吸納專業人才，同時地，亦要應付現職員工加薪需求，以減低人員流失問題。

【人才流失】預期經濟復甦　7成行政人員有花紅

高薪酬連銷反應        引發螺旋效應    
據美國勞工部上月報告指，今年2月份有440萬人辭職，佔美國勞動市場約2.9%，當地的就業職位空缺也連續七個月突破1000萬，較2020年疫情前統計770萬更高。另外，據亞特蘭大聯邦儲備銀行的薪酬追踪統計分析，今年3月份普通工人的薪酬增長率達到6%，比去年同期的3.4%高。

報告更指出，員工大幅薪酬，同時也會加劇通脹，美國今年3月份的通脹比去年同期飆升8.5%，另有經濟學家普遍認為，今年的1月份美國消費物價已上升7.5%，是自1982年2月以來的最大幅度的上升，高通脹和薪酬上漲，或會引發螺旋式上升的擔憂，即高通脹導致加薪，而高薪酬再推動消費品價格上升，導致整個社會要應付高開支及更昂貴的消費物價。

責任編輯：向頌勤

 

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