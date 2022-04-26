【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指 怕一男子威脅婚姻

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案審訊繼續。尊尼狄普在庭上作證時表示，Amber Heard十分妒忌他與一名英國男星的友誼，更曾經將這名男星視為兩人婚姻的威脅。

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尊尼狄普周一（25日）為第4日就案件出庭作證，表示Amber Heard過往對他的朋友、50歲英國男星Paul Bettany表現厭惡的態度，皆因兩人是密友關係。

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他形容Amber Heard視Paul Bettany是一個威脅，恐怕對方會搶走自己。

尊尼狄普指如果自己對Paul Bettany表現出較多關注，前妻就會深感不滿及表現得咄咄逼人，引起各種不愉快。

他形容前妻與好友的關係惡劣，憶述一次與Amber Heard、Paul Bettany夫婦及其子女在一個島上度假。當Amber Heard與Paul Bettany正辯論一個問題時，前者當時以非常粗魯和刻薄的態度對待Paul Bettany，並試圖講贏對方。

Paul Bettany的18歲繼子試圖加入辯論，但尊尼狄普指控Amber Heard貶低這個年輕人，導致其哭泣並離開現場。

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據悉，尊尼狄普與Paul Bettany於2010年拍攝電影《機密邂逅》結識，隨即成為朋友。

而尊尼狄普上周接受交叉取證，當中提及包括一則2013年時他與Paul Bettany的短訊，內容指他要火燒Amber Heard，更表示要先讓她遇溺，再燒死女方。他在庭上就短訊的用字道歉，表示當日言辭只是一時衝動。

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責任編輯：鄭錦玲