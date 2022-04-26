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腺病毒或為英神秘肝炎成因 10童需移植肝臟（第二版）

環球社會熱點 17:10 2022/04/26

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全球最近出現多宗兒童感染神秘肝炎個案，英國佔大多數案例。英國衞生安全局（UKHSA）表示，一款名為F41的腺病毒可能是肝炎成因。另外，英國10名兒童因感染需要換肝。日本衛生部門報稱，當地發現首宗同類個案。

（第二版日本發現首宗個案）

英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植 【下一頁】

UKHSA臨床醫生及新興傳染病總監錢德（Meera Chand）表示，收集到的資訊發現，更多證據指向兒童感染神秘肝炎人數急升，可能與感染腺病毒有關，但現階段仍需要調查其他潛在成因。

全球暫時發現169宗相關個案，英國佔當中114宗，其中10名兒童需要接受肝臟移植。據悉，多數感染兒童為5歲或以下，並出現腸胃炎症狀如腹瀉及嘔心，之後更會出現黃疸或皮膚及眼睛發黃。專家強調，多數兒童感染腺病毒後不會太過不適。

英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復 【下一頁】

利物浦大學傳染病教授森普爾（Calum Semple）表示，新冠疫情爆發後，腺病毒感染近乎絕跡，但現時似乎再次流行。森普爾亦預估，可能最近新冠感染引發肝臟問題，連帶引發腺感毒感染。

亦有專家估計，疫情以來實施的防疫措施讓兒童推遲首次接觸腺病毒的年齡，導致他們身體免疫反應更為強烈。

日本厚生勞動省宣布，一名16歲以下人士感染神秘肝炎，為當地首宗個案。厚生勞動省表示，患者同時確診新冠肺炎。厚生勞動大臣後藤茂之表示，專家未在當地發現神秘肝炎感染個案上升趨勢，暫時亦未有相關明確症狀。

9個可能感染神秘肝炎症狀

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責任編輯：吳漢培

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