  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

腺病毒或為英神秘肝炎成因 10童需移植肝臟

環球社會熱點 14:15 2022/04/26

分享：

分享：

全球最近出現多宗兒童感染神秘肝炎個案，英國佔大多數案例。英國衞生安全局（UKHSA）表示，一款名為F41的線病毒可能是肝炎成因。另外，英國10名兒童因感染需要換肝。

英美等國多名兒童患原因不明肝炎 部分需肝臟移植 【下一頁】

UKHSA臨床醫生及新興傳染病總監錢德（Meera Chand）表示，收集到的資訊發現，更多證據指向兒童感染神秘肝炎人數急升，可能與感染線病毒有關，但現階段仍需要調查其他潛在成因。

全球暫時發現169宗相關個案，英國佔當中114宗，其中10名兒童需要接受肝臟移植。據悉，多數感染兒童為5歲或以下，並出現腸胃炎症狀如腹瀉及嘔心，之後更會出現黃疸或皮膚及眼睛發黃。專家強調，多數兒童感染線病毒後不會太過不適。

英研究指住院新冠患者1年後 僅29%人完全康復 【下一頁】

利物浦大學傳染病教授森普爾（Calum Semple）表示，新冠疫情爆發後，線病毒感染近乎絕跡，但現時似乎再次流行。森普爾亦預估，可能最近新冠感染引發肝臟問題，連帶引發線感毒感染。

亦有專家估計，疫情以來實施的防疫措施讓兒童推遲首次接觸線病毒的年齡，導致他們身體免疫反應更為強烈。

9個可能感染神秘肝炎症狀

    點擊圖片放大
    +7
    +6

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢
2022/04/25
【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
2022/04/24
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
【英國王室】路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝
2022/04/23
【英國王室】路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝
【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞
2022/04/22
【Meta】COO疑施壓英小報 阻刊登時任男友醜聞
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日
2022/04/22
【新冠肺炎】英患者創最長感染紀錄 連續505日

你可能感興趣

【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢
08:05 2022/04/25
【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
18:45 2022/04/24
【俄烏戰爭】導致供應短缺 英國超市限購食油
【英國王室】路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝
17:05 2022/04/23
【英國王室】路易小王子4歲生日 媽媽出新相慶祝
傳染病 英國 腺病毒 肝炎 腸胃炎 黃疸 腹瀉

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間15:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄指第3次世界大戰威脅迫近 美認圖削弱俄實力（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間15:00）
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完
【烏克蘭戰爭】俄指第3次世界大戰威脅迫近 美認圖削弱俄實力（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指第3次世界大戰威脅迫近 美認圖削弱俄實力（不斷更新）
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard稱用遮瑕膏掩瘀傷 化妝品牌：當時仲未出
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard稱用遮瑕膏掩瘀傷 化妝品牌：當時仲未出
美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
美國憂慮與俄關係惡化 叫停制裁普京秘密情人
普京再惹健康疑雲 出席復活節彌撒緊張狂咬唇
普京再惹健康疑雲 出席復活節彌撒緊張狂咬唇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款