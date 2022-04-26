▲ 【香港高爾夫球及網球學院】新世界夥拿度在港設亞洲首個拿度網球中心 培育香港新世代體育人才

新世界發展 （00017） 旗下香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）公布，與西班牙拿度網球學校 （Rafa Nadal Academy） 合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新世代體育人才。

拿度網球學校將派出教練團隊來港坐陣

拿度網球學校將派出教練團隊來港坐陣，並度身訂造網球訓練項目。拿度網球學校的訓練方式可以根據球員的年齡、水平和需求進行調整。香港高爾夫球及網球學院也會開設拿度網球學校專門店，出售獨家產品。

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新世界發展行政總裁鄭志剛表示，拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑，香港擁有很多優秀人才，拿度網球學校可以為香港具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。

拿度指，西班牙馬略卡的拿度網球學校在五年前成立，一直以來都希望可以擴展教學，讓更多人接觸其訓練方式，香港高爾夫球及網球學院擁有一流的培訓設施；我們亦會派出優秀的教練團隊，相信拿度網球中心將會取得成功。

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