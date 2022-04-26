【HSBC滙豐業績】滙豐首季預期信貸損失錄6億美元提撥　內房相關提撥2億美元

▲ 滙豐首季預期信貸損失錄6億美元提撥，內房相關提撥2億美元。

滙豐 （00005） 首季列賬基準除稅前利潤達41.66億元（美元．下同）﹐按年跌28%，勝市場預期。集團今年首季列賬基準預期信貸損失錄得6億美元提撥，2021年第1季則撥回4億美元。預期信貸損失增加，主要反映俄烏戰爭的直接和廣泛經濟影響，以及遠期經濟前景受到的通脹壓力，但有關增幅因絕大部分與新冠疫情相關的儲備被撥回而有所緩減。

集團截至3月底止的預期信貸損失為120億元，較去年底少1億元，集團指首季列賬基準預期信貸損失減少，主要是由益滙兌變動所致。期內有利的滙兌變動為2億元，倘撇除該因素，首季列賬基準預期信貸損則較去年底微升。

滙豐指出，預期信貸損失於首季錄得6億美元提撥，是由於長遠經濟前景受累俄烏戰爭與通脹升溫所致，當中亦包括與內地商業房地產行業有關的2億元提撥。

俄羅斯境內及境外風險承擔分別為13億美元及4億美元

此外，首季的預期信貸損失提撥，亦包括於經濟經濟境況產生的預期信貸損失以外，管理層判斷而作出的2.5億元提撥。此舉是要反映經濟一段時間增長低迷、通脹與失業率高企、俄烏戰爭影響、新冠疫情相關限制，以及主權評級或被下調等因素，綜合起來所導致的不確定性增加。

集團對俄羅斯的風險承擔則主要與批發貸款有關，當中包括於當地記賬的13億元，以及於俄羅斯境外記賬的4億元。集團解釋，該等對俄羅斯市場的風險承擔，包括了同業及客戶貸款、債券、其他金融資產負債表外風險承擔。

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