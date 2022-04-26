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【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32%　收入升48%至8.2億元人民幣

股市 13:05 2022/04/26

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【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32%　收入升48%至8.2億元人民幣

中滙集團 （00382） 截至2月28日止六個月的收入升48%至8.2億元（人民幣‧下同），經調整淨利潤升32%至2.6億元，稍勝盈喜，每股中期股息8.4港仙。

期內，在校學生人數升22.3%至76,301人。毛利率50.2%，較去年同期上升0.2個百分點。

集團在國內外運營9所學校，分別為位於中國廣東省的廣州華商學院、廣州華商職業學院及廣東華商技工學校；位於中國四川省的四川城市職業學院、四川城市技師學院； 位於中國香港的大灣區商學院GBA Business School； 位於澳大利亞墨爾本的澳洲國際商學院Global Business College of Australia、 澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia；位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute 。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

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編輯：姚卓然

港股 中滙集團（00382） 教育股 學校

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