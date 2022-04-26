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【HSBC滙豐業績】滙豐香港首季稅前利潤10.22億美元　按年少45.8%　預期信貸損失及其他減值費用飈1.4倍

股市 13:01 2022/04/26

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【HSBC滙豐業績】滙豐香港首季稅前利潤10.22億美元　按年少45.8%　預期信貸損失及其他減值費用飈1.4倍

HSBC滙豐 （00005） 今年首季業績顯示，按列賬基準，香港區錄得稅前利潤10.22億美元，按年少45.8%、按季則多1倍，港區淨利息收入為18.96億美元，按年多3.7%。淨費用收入8.07億美元，按年少29.1%。預期信貸損失及其他信貸減值費用則為2.05億美元，按年擴大1.4倍。

滙豐指今年或無進一步回購【下一頁】

分部方面，香港的財富及個人銀行季內稅前利潤5.58億美元，按年少48.9%。撥備前的淨營運收入為15.75億美元，按年少24.6%，預期信貸損失及其他信貸減值費用則為0.5億美元，按年少16.7%。

香港的商業銀行季內稅前利潤2.92億美元，按年少27.5%。撥備前的淨營運收入為7.9億美元，按年少1.6%，預期信貸損失及其他信貸減值費用則為1.36億美元，按年擴大1.7倍。

相關文章：【HSBC滙豐業績】滙豐首季預期信貸損失錄6億美元提撥　內房相關提撥2億美元

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

港股 業績公布 滙豐控股（00005）

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【業績｜教育股】中滙集團中期經調整淨利潤升32%　收入升48%至8.2億元人民幣
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