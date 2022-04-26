▲ 【業績｜內房股】 中海外首季經營溢利升16% 收入近升6%

中海外 （00688） 首季收入288.3億元（人民幣‧下同），按年上升5.7%，經營溢利為71.6億元，其中包括於期內收購股權所產生的收益及外幣匯兌淨收益，按年上升15.8%。銀行結餘及現金為1,147.4億元，淨借貸比率為43.1%。

至中午收市，中海外升2.3%，報24.75元。

期内，集團合約物業銷售額為482.8億元，銷售樓面面積為251萬平方米。集團在中國內地5個城市新增6幅土地，新增總樓面面積78萬平方米，權益地價為147.4億元。

集團指，中國經濟於第一季度增速放緩，房地產市場繼續走弱，一、二月份成交低迷， 三月份成交按月顯著回升。一系列穩地價、穩房價、穩預期的政策持續出台， 促進房地產行業平穩健康發展。隨著第5波疫情爆發，香港樓市於第一季交投淡靜，但住宅地塊成交價合乎市場預期，未有受疫情影響。隨著疫情逐漸緩和，預期樓市可恢復穩定發展。

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編輯：姚卓然