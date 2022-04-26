  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房股】 中海外首季經營溢利升16%　收入近升6%

股市 12:40 2022/04/26

分享：

分享：

【業績｜內房股】 中海外首季經營溢利升16%　收入近升6%

中海外 （00688） 首季收入288.3億元（人民幣‧下同），按年上升5.7%，經營溢利為71.6億元，其中包括於期內收購股權所產生的收益及外幣匯兌淨收益，按年上升15.8%。銀行結餘及現金為1,147.4億元，淨借貸比率為43.1%。

至中午收市，中海外升2.3%，報24.75元。

期内，集團合約物業銷售額為482.8億元，銷售樓面面積為251萬平方米。集團在中國內地5個城市新增6幅土地，新增總樓面面積78萬平方米，權益地價為147.4億元。

集團指，中國經濟於第一季度增速放緩，房地產市場繼續走弱，一、二月份成交低迷， 三月份成交按月顯著回升。一系列穩地價、穩房價、穩預期的政策持續出台， 促進房地產行業平穩健康發展。隨著第5波疫情爆發，香港樓市於第一季交投淡靜，但住宅地塊成交價合乎市場預期，未有受疫情影響。隨著疫情逐漸緩和，預期樓市可恢復穩定發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：

【內房危機】中央據報召恒大佳兆業等12家房企開會　涉及併購業務紓困及放鬆融資

【內房危機】時代中國市傳懇請退出廣州8個舊改項目　若成功退出料可回籠20億元人幣

【業績│內房股】中海外去年少賺8.5%末期息76仙、現價股息率5厘　顏建國：內房將進一步展現「三大分化」特徵

編輯：姚卓然

港股 香港物業 疫情 國企內房股 中國海外發展（00688） 內地物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
美股會出現股災？美股兩個操作貼士你要知
美股會出現股災？美股兩個操作貼士你要知
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款