【HSBC滙豐業績】滙豐亞洲區除稅前利潤佔集團67%　投資氣氛淡靜、累財富管理及個人銀行業務利潤跌逾一成

▲ 滙豐亞洲地區錄28.04億元，佔集團除稅前利潤67％。

滙豐 （00005） 首季列賬基準除稅前利潤達41.66億元（美元．下同）﹐按年跌28%，勝市場預期。按地域分佈，期內亞洲地區錄28.04億元，佔集團除稅前利潤67%，仍是對集團盈利貢獻最大地區，按季增長39.5%但按年跌25.3%。至於單計英國，首季亦有12億美元除稅前利潤貢獻。另外，集團首季在北美亦錄5.53億元除稅前利潤，按季勁升1.6倍，按季亦錄14.2%升幅。

按業務劃分，集團財富管理及個人銀行業務期內錄11.23億元經調整稅前利潤，按季倒退12.2%，按年更勁跌四成；惟工商金融業務以及環球銀行及資本市場業務兩大部門的經調整稅前利潤，期內按季均有改善，前者按季增長31.9%至18.21億元，後者按季增105%至12.33億元。按年比較，工商金融業務經調整稅前利潤升約3.5%，環球銀行及資本市場業務經調整稅前利潤則勁跌35%。

投資氣氛淡靜累財富管理及個人銀行業務收入

經調整收入方面，財富管理及個人銀行業務期內錄52.31億元收入，按年跌6%；工商金融業務首季經調整收入35.33億元，按年升8.7%；環球銀行及資本市場業務期內收入40.12億元，按年倒退3.9%。

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滙豐表示，財富管理及個人銀行業務旗下投資產品分銷業務收入下跌，是由於客戶投資氣氛淡靜，導致股市交易活動表現較強勁的2021年第一季減少，加上本港疫情相關限制，導致部份分行網絡暫停服務影響投資產品銷售所致。集團又指，環球銀行及資本市場業務旗下的環球債務市場業務及自營投資業務收入均告下跌，而下跌是2021年第一季相關的重估增值減少所致。

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