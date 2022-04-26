  • 29°C
香港時間 : 2022426日 (二) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HSBC滙豐業績】滙豐：政策過度緊縮及俄烏戰事或使全球經濟陷入衰退　通脹升溫或影響預期信貸損失

股市 12:28 2022/04/26

分享：

分享：

【HSBC滙豐業績】滙豐：政策過度緊縮及俄烏戰事或使全球經濟陷入衰退　通脹升溫或影響預期信貸損失

HSBC滙豐 （00005） 指出，地緣政治摩擦升溫，伴隨其他因素，已令全球供應鏈中斷，並對集團產生潛在影響，而俄羅斯入侵烏克蘭已令地緣政治局勢更為不穩，導致美國、英國和歐盟等對俄羅斯實施重大制裁及其他貿易限制，若干措施的程度更是同類限制中前所未見，而政策過度緊縮及俄烏戰事帶來較預期惡劣的經濟影響，均可能促使全球經濟部分陷入衰退，而全球通脹升溫的憂慮正為預期信貸損失帶來影響。

滙豐首季稅前利潤41.66億美元，勝市場預期【下一頁】

俄羅斯業務正處於收縮趨勢

滙豐稱，現時俄羅斯已相應採取若干反制措施，現正監察局勢對集團的直接及間接影響，集團在俄羅斯的主要業務是服務總部設於其他國家／地區的跨國企業客戶，目前並無接受新業務或客戶因此正處於收縮趨勢，但有關業務可能受到更多限制，或出現其他發展，致令集團在俄羅斯的持續營運變得不可行， 或會產生現時未有在資產負債表上作出準備的額外虧損。

全球大宗商品市場已受到重大影響，導致供應鏈中斷和能源及非能源產品價格上漲， 引發全球通脹影響。金融市場動盪亦加劇。俄烏戰事持續或升級或會對經濟、社會和政治帶來更深遠的影響，並可能導致進⼀步制裁及貿易限制，以上種種都可能對滙豐及客戶構成影響。

密切監察內房事態發展　需要時採取緩減行動

中國與美國，以至英國、歐盟、印度及其他國家／地區之間的外交緊張局勢，加上香港和台灣的政局發展，或會產生監管規定、聲譽和市場風險， 並可能對集團造成影響。

市場對中國商業房地產行業近期的震盪，包括經營業績轉差及流動資金狀況嚴峻，會波及國內經濟仍然感到憂慮，相關影響可能透過對中國商業房地產行業的金融投資，滙豐會繼續密切監察事態發展（包括潛在間接影響），並於有需要時採取緩減行動。

儘管香港的金融服務業⼀直維持強勁表現，並受惠於穩定的流動資金狀況，但受新一波的新冠疫情及持續限制所部分影響下，若干行業的營商氣氛仍然低迷，集團的主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前的社會互動水平。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐股東公開建議集團一拆二　亞洲業務獨立上市、冀降政治風險兼釋放價值

相關文章：【HSBC】滙豐20億美元回購計劃完成、股價逆市彈逾1%　料將展開新一輪10億美元回購

經濟 制裁 地緣政治 烏克蘭 英國 香港 通脹 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介中興通訊、京東、百度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】推特接受馬斯克收購漲近6% 納指漲1.3% 道指升238點
【美股收市】推特接受馬斯克收購漲近6% 納指漲1.3% 道指升238點
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
美股會出現股災？美股兩個操作貼士你要知
美股會出現股災？美股兩個操作貼士你要知
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
【人民幣走勢】人行下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點　外滙存款準備金率由9%下調至8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款