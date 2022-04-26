▲ 【HSBC滙豐業績】滙豐：政策過度緊縮及俄烏戰事或使全球經濟陷入衰退 通脹升溫或影響預期信貸損失

HSBC滙豐 （00005） 指出，地緣政治摩擦升溫，伴隨其他因素，已令全球供應鏈中斷，並對集團產生潛在影響，而俄羅斯入侵烏克蘭已令地緣政治局勢更為不穩，導致美國、英國和歐盟等對俄羅斯實施重大制裁及其他貿易限制，若干措施的程度更是同類限制中前所未見，而政策過度緊縮及俄烏戰事帶來較預期惡劣的經濟影響，均可能促使全球經濟部分陷入衰退，而全球通脹升溫的憂慮正為預期信貸損失帶來影響。

俄羅斯業務正處於收縮趨勢

滙豐稱，現時俄羅斯已相應採取若干反制措施，現正監察局勢對集團的直接及間接影響，集團在俄羅斯的主要業務是服務總部設於其他國家／地區的跨國企業客戶，目前並無接受新業務或客戶因此正處於收縮趨勢，但有關業務可能受到更多限制，或出現其他發展，致令集團在俄羅斯的持續營運變得不可行， 或會產生現時未有在資產負債表上作出準備的額外虧損。

全球大宗商品市場已受到重大影響，導致供應鏈中斷和能源及非能源產品價格上漲， 引發全球通脹影響。金融市場動盪亦加劇。俄烏戰事持續或升級或會對經濟、社會和政治帶來更深遠的影響，並可能導致進⼀步制裁及貿易限制，以上種種都可能對滙豐及客戶構成影響。

密切監察內房事態發展 需要時採取緩減行動

中國與美國，以至英國、歐盟、印度及其他國家／地區之間的外交緊張局勢，加上香港和台灣的政局發展，或會產生監管規定、聲譽和市場風險， 並可能對集團造成影響。

市場對中國商業房地產行業近期的震盪，包括經營業績轉差及流動資金狀況嚴峻，會波及國內經濟仍然感到憂慮，相關影響可能透過對中國商業房地產行業的金融投資，滙豐會繼續密切監察事態發展（包括潛在間接影響），並於有需要時採取緩減行動。

儘管香港的金融服務業⼀直維持強勁表現，並受惠於穩定的流動資金狀況，但受新一波的新冠疫情及持續限制所部分影響下，若干行業的營商氣氛仍然低迷，集團的主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前的社會互動水平。

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