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【衝出地球】打破想像！　美國初創擬於月球設數據中心

科技 13:01 2022/04/26

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美國初創公司 Lonestar就計劃在月球設立數據中心，也為此已經預訂兩次太空飛行。

太空經濟、太空旅行近年成為熱話，有美國初創竟看準月球的用電量比地球低，計劃在月球上建立數據中心，預計明年將微型實驗版本數據中心送上月球。

【航天科技】亞馬遜、SpaceX獲NASA太空通訊合約 促進太空商業活動
 
現時數據中心消耗大量電力，需要極複雜的冷卻系統，並且在物理上容易受到自然災害和軍事衝突影響。隨著計算需求大增，變相令電力和冷卻問題加劇，美國初創公司Lonestar就計劃在月球設立數據中心，也為此已經預訂兩次太空飛行，最終目標是在月球上建立一個由核電站供電的數據中心。

【太空科技】科幻片不再科幻 NASA以全像投影技術為太空人診症
 
運行成本更低　耗電量較少
 
但在月球建立資料中心面對不少挑戰，除了將伺服器送到月球的費用高企，為伺服器供電也是一大挑戰，而Lonestar的數據中心將使用太陽能電池與小型核電站，為其進行供電。
 
月球數據中心設備成本雖然略高於地面設備，但運行成本更低，且耗電量較少。Lonestar創辦人Chris Stott稱地面數據中心產生的成本如電力、冷卻方法、通訊成本等，在太空中幾乎不是問題。Lonestar已與月球登陸器開發商Intuitive Machines簽訂合約，於明年將在月球上部署一個小型概念數據中心，目標是在2026年在月球上建立一個獨立的數據中心。

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責任編輯：廖淑瑩

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