馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？

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【富途調查】逾四分三投資者關注線上業績會及線上路演 個股評論高峰期集中在開市時段
焦點股跟進（全日不斷更新）：Twitter（TWTR.US）公布董事會已接受特斯拉 Tesla行政總裁馬斯克的收購及私有化建議。馬斯克將以每股54.2美元的價格收購，交易價值約440億美元。交易完成後，Twitter將成為一間私人公司。Twitter（TWTR.US）昨晚收報51.7美元，升逾半成，盤前股價續升，Twitter可以追入嗎？揀Tesla（TSLA.US）更值博？→【按此即睇】（內有短片+文字分析）其他焦點股買賣策略包括：造淡納指、電訊盈科 （00008） 、中移動 （00941） 、GX恒生高股息率 （03110） 、友邦 （01299） 、建行 （00939） 、工行 （01398） 、解讀人行出手救人民幣匯率、中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 、滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、綠色零售債券 （04252）
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欄名 : 3分鐘睇股