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馬斯克成功收購Twitter　追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？

股市 19:16 2022/04/26

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焦點股跟進（全日不斷更新）：Twitter（TWTR.US）公布董事會已接受特斯拉 Tesla行政總裁馬斯克的收購及私有化建議。馬斯克將以每股54.2美元的價格收購，交易價值約440億美元。交易完成後，Twitter將成為一間私人公司。Twitter（TWTR.US）昨晚收報51.7美元，升逾半成，盤前股價續升，Twitter可以追入嗎？揀Tesla（TSLA.US）更值博？→【按此即睇（內有短片+文字分析）其他焦點股買賣策略包括：造淡納指電訊盈科 （00008）中移動 （00941）GX恒生高股息率 （03110）友邦 （01299）建行 （00939）工行 （01398）解讀人行出手救人民幣匯率中遠海控 （01919）海豐國際 （01308）滙豐 （00005）恒生 （00011）綠色零售債券 （04252）

*中概股摘牌風波未息    港股能否避過風眼？重溫《開市追揸沽》*

更多焦點股買賣策略：

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造淡納指黃金時機已過？

追入Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？

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滙豐005業績部署

滙豐005績後部署

滙豐005業績有2大點要睇實

 

綠色零售債券

何謂綠色債券？

綠色零售債券4252首日發行買賣策略

美國債券比綠債更值博？

欄名 : 3分鐘睇股

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