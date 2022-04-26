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【香港經濟】中小企第二季營商指數大跌至35.7　零售、製造、進出口貿易及批發業同跌

商業 12:23 2022/04/26

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（資料圖片）

本地疫情漸有緩和，香港生產力促進局（生產力局）今天公布最新中小企營商調查，綜合營商指數從高位下瀉，由上季48.1按季下跌12.4至35.7。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，今次大跌12.4，為這指數推出以來，單一季度最大跌幅。

2022年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查於2022年3月進行，並訪問812家本港中小企。是次錄得推出以來最大的按季跌幅，反映本地中小企深受第五波疫情影響，各行業整體營商信心全面受挫。 

【人才流失】預期經濟復甦　7成行政人員有花紅

今季五大分項指數全線下跌，全部降至50中性水平以下，尤以「環球經濟」錄得最明顯跌幅，較上季下跌20.4至23.8，亦是本季表現最差的分項指數。 

三大主要行業營商指數
行業 指數 按季跌幅
製造業 33.6 11.3
進出口貿易及批發業 35.9 9.6
零售業 31.2 14.8

消費券為本地經濟提振　復甦待放寬防疫措施
所有行業的營商指數均錄得下跌；三大主要行業之中，零售業跌幅最大，較上季下跌14.8至31.2。而這行業的「營業狀況」分項指數受第五波疫情重創，跌幅最大，下跌28.4，並由上季48.0高位跌至19.6。 

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆指，今次的調查令人擔心是沒有亮點。惟在沒有亮點之中，發現指數下調的低位，也較2020年初疫情爆發時高，反映香港經濟過去一年復甦不少，也沒有跌穿最低。

【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品

港府發放消費券，調查顯示零售業、住宿及膳食服務業，以及社會及個人服務業最受惠。劉健恆表示，第五波帶來很多即時挑戰，港府多項支援包括消費券、保就業等，支援指定行業。

惟他強調，倘若要內部經濟有更明顯復甦，有待放寬防疫措施。隨着現時社交距離放寬，他預料，自第二季起有望局部復常，只有疫情不斷緩和，第三季的營商指數有望回復更多。

記者：馬意文

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