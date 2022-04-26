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【零售綠債】星展謝佩芳：投資者認購5手為佳　上市首日超103元不宜追入

股市 12:16 2022/04/26

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星展謝佩芳：投資者認購5手為佳　上市首日超103元不宜追入

本港政府首次發行的綠色零售債券 （04252） 今日起開始認購。星展香港豐盛理財投資產品及諮詢執行董事謝佩芳表示，由於估計今次綠色零售債券發行規模與去年的通脹掛鉤債券（iBond）相若，預料申購熱度持續，而去年每份申請最多獲分三手，今年可試抽五手以上，或視乎個人資金需求決定。

一文看清各銀行券商認購綠債優惠【綠色債券】

謝佩芳表示，由於是次綠色零售債券發行額已由最初60億元提升至最多200億元，最低保證回報亦由2%上調至2.5%，加上港元存款息口未必跟隨美元加息幅度及速度，港元存款利息普遍仍然偏低，故相信今次綠色零售債券對保守及追求穩定回報的投資者，或支持環保綠能建設人士都具一定吸引力。

若投資者希望在綠債上市首日再吸納綠債，謝佩芳建議，若上市首日綠債價格升至103元以上，則不建議追入。

是次發行的綠色零售債券為其三年，每手入場費10000元，每六個月發一次與本地通脹掛鉤的利息，年息率不少於2.5厘。零售綠債目標發行150億元，因應投資者需求，最高發行200億元，將在5月6日截止認購，5月19日上市。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

相關文章：【零售綠債】中銀香港周國昌：零售綠債料吸引逾70萬人申請　總認購金額預期超額3至5倍

【零售綠債】政府重啟零售綠債認購　認購期由4月26日至5月6日　息率不少於2.5厘

星展銀行 投資產品 債券 加息 iBond 零售 香港 通脹

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