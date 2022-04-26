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【恒生派息】恒生減派息36%至0.7元、較2020年疫情時更少　全日股價跌半成

股市 16:22 2022/04/26

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【恒生派息】恒生第一次中期息減36%至0.7元　稱對派息維持審慎態度

恒生銀行 （00011） 宣佈，派發2022年度第一次中期股息每股0.7元，較去年同期派發的1.1元按年減少36.4%。恒生表示，會繼續密切觀察市場發展，並會在派發股息時維持審慎的態度。恒生午後股價跌幅加劇，最多跌近6%，全日跌4.8%，報145元，成交5億元。

恒生將於5月11日除淨，股息派發日為6月7日。以收市價和近4次派息，恒生現價周息率約3.24厘。

恒生最新每股派息金額，較2020年疫情期間季度派息0.8元更低。參考恒生以往派息模式，每個財年首3季派息金額大致維持一樣，第4季度則會派發較高金額，而在2020年疫情期間，恒生首季每股派1.1元，其後兩季減至0.8元，為近年少有首三季季度派息有更改的年份。

恒生：減派息考慮內地、香港地產市道

恒生表示，經考慮現時普遍不利市場的因素及其對財富管理業務的影響、以宏觀經濟為基準的預期信貸損失之變動，及在內地房地產市場不確定和本地物業市場軟化下的資產估值，宣佈派發第一次中期股息每股0.7元。

恒生又指，由於冠狀病毒病持續影響主要市場，經濟前景的不確定性及挑戰仍然存在。美國貨幣政策正常化步伐比預期快，加上地緣政治緊張，進一步抑制了香港在今年第一季的經濟復甦。

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港股 派息 恒生銀行（00011） 香港

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