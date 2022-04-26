【千萬富翁】花旗：全港千萬富翁回落至43.4萬人、按年跌大約16%　每13人便有1個千萬富翁

▲ 【千萬富翁】花旗：全港千萬富翁回落至43.4萬人 每13人便有1個千萬富翁

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2021」調查，推算2021年底香港擁有1000萬元資產淨值人士按年跌8.1萬人，回落至43.4萬人，跌幅大約15.7%，佔總人口7.4%，即是每13人便有1人是千萬富翁，較2020年的每約12個港人就有1人是千萬富翁有所回落，而淨資產值中位數則由1550萬元升至1570萬元。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，去年千萬富翁人數下跌但淨資產值中位數回升的原因可能與股市有關，雖然中港股市下挫，但在美股或有所斬獲，由此可見多元化及環球投資的重要性。該調查於2021年10月至2022年1月進行，以電話隨機訪問3786人，年齡介乎21至79歲香港居民。

就資產組合而言，調查報告數據顯示大部分千萬富翁有近一半的流動資產為現金，近3成為股票，基金及債劵則佔逾2成。千萬富翁的淨資產主要分佈於物業，達71%，與2020 年相若。即使經歷兩年疫情，超過7成的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近

兩成半表示其資產總值甚至比疫情前有所增加。

兩成千萬富翁投資大灣區

不過，調查亦發現，逾三分一的千萬富翁表示疫情令其投資取態較前一年保守，如多持現金、減持股票、減少新投資，及偏向投資風險較低的產品。就樓市方面，有44%的千萬富翁認為未來12個月樓價將持平，24%認為樓價會上升，而近六成對樓市抱中性觀望態度。

至於大灣區投資，大約每5個千萬富翁就有1個在大灣區投資，當中有82%投資住宅物業，20%投資商業地產，11%為經營生意業務。

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編輯：姚卓然